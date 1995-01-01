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    Маркиньос: «Никогда не видел, чтобы Месси говорил о коррупции при ошибках судей в пользу «Барселоны» и сборной Аргентины»

    Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказал мнение по поводу высказывания нападающего Аргентины Лионеля Месси.

    Аргентинцы проиграли бразильцам в полуфинале (0:2). После победы над Чили (2:1) во встрече за третье место Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, заявив, что его сборной не позволили дойти до финала турнира.

    «Это позорно. Его заявление разочаровывает. Он вызывает восхищение у всех игроков, которые играют с ним или против него. Многие любят его. Я был очень недоволен этим высказыванием. Мне не понравилось, что он говорил, как и другим игрокам в сборной Бразилии.

    При поражениях он должен проглотить обиду и уметь проигрывать, как это сделали мы, уступив Бельгии на ЧМ-2018. Месси высказал сильное недовольство. Я никогда не видел, чтобы он говорил о коррупции, когда судьи, возможно, ошибались в пользу «Барселоны» и сборной Аргентины. Он должен уметь проигрывать», – сказал Маркиньос.

    Месси: «КОНМЕБОЛ ничего не сделает с судейством, потому что у Бразилии слишком большая власть в организации»

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +692

      Жёлто-синий 32 минуты назад

      Подсуживали Вам это типичная история когда ты играешь дома

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7601

      Cules2013 37 минут назад

      Месси, конечно, подобное говорить не стоит, даже, если это правда коррупция, то такие вещи решаются не в СМИ, а соответствующими гос. органами. Тогда Лионель должен был поделиться своими подозрениями, а лучше чтобы какими-то зацепками и даже доказательствами с ними. А так - это больше от обиды заявление.
      Но комменты Алвеса и Маркиньоса показывают, что им не знакома фразы "молчание - золото", и "молчи за умного сойдёшь". Их это тоже не красит.

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