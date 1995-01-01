Маркиньос: «Никогда не видел, чтобы Месси говорил о коррупции при ошибках судей в пользу «Барселоны» и сборной Аргентины»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос высказал мнение по поводу высказывания нападающего Аргентины Лионеля Месси.

Аргентинцы проиграли бразильцам в полуфинале (0:2). После победы над Чили (2:1) во встрече за третье место Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции, заявив, что его сборной не позволили дойти до финала турнира.

«Это позорно. Его заявление разочаровывает. Он вызывает восхищение у всех игроков, которые играют с ним или против него. Многие любят его. Я был очень недоволен этим высказыванием. Мне не понравилось, что он говорил, как и другим игрокам в сборной Бразилии.

При поражениях он должен проглотить обиду и уметь проигрывать, как это сделали мы, уступив Бельгии на ЧМ-2018. Месси высказал сильное недовольство. Я никогда не видел, чтобы он говорил о коррупции, когда судьи, возможно, ошибались в пользу «Барселоны» и сборной Аргентины. Он должен уметь проигрывать», – сказал Маркиньос.

Месси: «КОНМЕБОЛ ничего не сделает с судейством, потому что у Бразилии слишком большая власть в организации»