Что-то подобное уже было, только полосы были горизонтально расположены и такое ощущение, что Nike старается сделать более менее красивую форму только для Барсы, а так форма симпотичная
«Барселона» презентовала третью форму на следующий сезон.
Футболка выполнена в желтом цвете и имеет диагональную сине-гранатовую полосу на груди.
Комплект посвящен 40-летнему юбилею академии каталонцев «Ла Масии» и имеет дизайн формы клуба 1979 года.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 июля 2019 г.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 июля 2019 г.