Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    «Барселона» представила третью форму в дизайне 1979 года

    «Барселона» презентовала третью форму на следующий сезон.

    Футболка выполнена в желтом цвете и имеет диагональную сине-гранатовую полосу на груди.

    Комплект посвящен 40-летнему юбилею академии каталонцев «Ла Масии» и имеет дизайн формы клуба 1979 года.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6677

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Что-то подобное уже было, только полосы были горизонтально расположены и такое ощущение, что Nike старается сделать более менее красивую форму только для Барсы, а так форма симпотичная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      Звезда запаса 54 минуты назад

      Колумбия?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Guinnesss 55 минут назад

      Клёвая форма.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72318
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru