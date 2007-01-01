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    Месси: «Мы заслужили быть в финале Кубка Америки. Футбол не был справедлив к нам»

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги Кубка Америки для своей сборной. Он опубликовал пост в инстаграме:

    «Мы покидаем этот Кубок с наградой, но, прежде всего, с высоко поднятой головой и с чувством, что на этот раз футбол не был справедлив к нам.

    Из-за того, как мы играли и превосходили Бразилию, мы заслужили быть в финале. Но мы должны с оптимизмом смотреть вперед, потому что у нас есть будущее и хорошая основа этой сборной. Просто нужно дать немного времени», – сказал Месси.

    • Аргентина выиграла матч за третье место, обыграв Чили (2:1).
    • В полуфинале аргентинцы проиграли Бразилии. После игры Месси раскритиковал судейство.
    • В матче с Чили футболиста удалили, после игры он также раскритиковал судейство и КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Источник: Официальный инстаграм Лионеля Месси

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14654

      DVOK68 26 минут назад

      А футбол далеко не всегда бывает справедлив.Как и спорт в целом.

      0
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      Рейтинг: +3752

      la verdad 27 минут назад

      Надо заканчивать истерику Лео и двигаться вперёд (сам написал). Такие как ты до 40 лет играют. Не переживай так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      petr69 36 минут назад

      Барселона , Барселона и еще раз Барселона! Вы нужны друг другу. Все остальное не для тебя Лео

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13285

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Футбол слезам не верит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      hofman 54 минуты назад

      О Боги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      СМЕРШiРУ 54 минуты назад

      Те кто заслужил - играют в финале. А вы НЕТ........

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