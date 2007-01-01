Месси: «Мы заслужили быть в финале Кубка Америки. Футбол не был справедлив к нам»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги Кубка Америки для своей сборной. Он опубликовал пост в инстаграме:

«Мы покидаем этот Кубок с наградой, но, прежде всего, с высоко поднятой головой и с чувством, что на этот раз футбол не был справедлив к нам.

Из-за того, как мы играли и превосходили Бразилию, мы заслужили быть в финале. Но мы должны с оптимизмом смотреть вперед, потому что у нас есть будущее и хорошая основа этой сборной. Просто нужно дать немного времени», – сказал Месси.

Аргентина выиграла матч за третье место, обыграв Чили (2:1).

В полуфинале аргентинцы проиграли Бразилии. После игры Месси раскритиковал судейство.

В матче с Чили футболиста удалили, после игры он также раскритиковал судейство и КОНМЕБОЛ, обвинив организацию в коррупции.

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