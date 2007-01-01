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    Медель – об удалении: «Не думал, что мы с Месси можем даже желтые карточки получить»

    Полузащитник сборной Чили Гари Медель прокомментировал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Аргентины (1:2).

    «Я солидарен с Месси. Не думал, что мы можем даже желтые карточки получить за этот эпизод. Было несколько толчков, а больше ничего. Рефери мог бы справиться с этим моментом компетентнее», – заявил чилиец.

    • Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте.
    • В КОНМЕБОЛ ответили на обвинения в коррупции.

    Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9905

      Garrincha58 1 час назад

      не надо провоцировать судей тем более капитанам команд я думаю судья просто решил успокоить команды удалив двух капитанов за неспортивное поведение дабы не разгореться страстям которые начались в самом начале матча да и не прекращались до конца надо было удалять ещё в каждой команде по одному даже двух игроков

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      Рейтинг: +3739

      la verdad 1 час назад

      Регулярно смотрю чемпионаты стран центральной и Южной Америки и могу сказать, что судьи там, как актеры:) Никогда не упустят возможности для саморекламы. Чудят по полной :) А потом любуются на себя в аналитических передачах о футболе (а их в этом регионе огромное количество) типа la última palabra, cara a cara и других.
      Элемент цирка присутствует в любом матче :)

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