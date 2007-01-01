Медель – об удалении: «Не думал, что мы с Месси можем даже желтые карточки получить»

не надо провоцировать судей тем более капитанам команд я думаю судья просто решил успокоить команды удалив двух капитанов за неспортивное поведение дабы не разгореться страстям которые начались в самом начале матча да и не прекращались до конца надо было удалять ещё в каждой команде по одному даже двух игроков
Полузащитник сборной Чили Гари Медель прокомментировал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Аргентины (1:2).
«Я солидарен с Месси. Не думал, что мы можем даже желтые карточки получить за этот эпизод. Было несколько толчков, а больше ничего. Рефери мог бы справиться с этим моментом компетентнее», – заявил чилиец.
- Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте.
- В КОНМЕБОЛ ответили на обвинения в коррупции.
Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»