Медель – об удалении: «Не думал, что мы с Месси можем даже желтые карточки получить»

Полузащитник сборной Чили Гари Медель прокомментировал судейство в матче за третье место Кубка Америки против Аргентины (1:2).

«Я солидарен с Месси. Не думал, что мы можем даже желтые карточки получить за этот эпизод. Было несколько толчков, а больше ничего. Рефери мог бы справиться с этим моментом компетентнее», – заявил чилиец.

Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте.

В КОНМЕБОЛ ответили на обвинения в коррупции.

Месси: «Мы не должны быть частью этой коррупции. Нам не позволили дойти до финала Кубка Америки»