Кубок Африки. Сборная ЮАР обыграла Египет в 1/8 финала

Египет проиграл ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Тембинкоси Лорч на 85-й минуте.
ЮАР сыграет с Нигерией в 1/4 финала.
Кубок Африки. 1/8 финала
Голы: 0:1 – Лорч, 85.
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Египет проиграл ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Тембинкоси Лорч на 85-й минуте.
ЮАР сыграет с Нигерией в 1/4 финала.
Кубок Африки. 1/8 финала
Голы: 0:1 – Лорч, 85.