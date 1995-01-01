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    Скалони: «Месси – лучший, он выше всех остальных»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил вклад в командные успехи нападающего Лионеля Месси.

    «Я думаю, Месси, как и многие другие игроки, имеет на поле ключевое влияние. Если бы вы знали, какой вклад он вносит в раздевалке и на поле, вы бы думали по-другому. Могу заверить, что он является важнейшей частью команды, сомнений в этом нет. Месси это Месси. Он – лучший, выше всех остальных», – сказал Скалони.

    • 32-летний Месси провел четыре матча на Кубке Америки-2019, в которых забил один гол. Он реализовал пенальти в игре с Парагваем.
    • Сборная Аргентины вышла в 1/2 финала турнира, где сыграет с Бразилией.

    Месси: «Состояние газона на бразильских стадионах не способствует высокому качеству футбола»

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1262

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Ему не быть Марадоной.
      Он не лучший. Был бы таким, чемпионат мира бы выиграл.

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