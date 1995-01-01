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    Месси: «Состояние газона на бразильских стадионах не способствует высокому качеству футбола»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями после выхода своей команды в 1/2 финала Кубка Америки.

    Аргентинцы победили Венесуэлу со счетом 2:0 и теперь сыграют с Бразилией.

    «Это очень сложный турнир, где каждый может победить каждого. Но наша команда действовала надежно. Мы полностью контролировали игру и не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить.

    На этих полях действительно сложно играть, они в плохом состоянии. Это не способствует высокому качеству футбола.

    У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств. Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, мы идем рука об руку.

    Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены. Трудно сказать, кто будет фаворитом в нашем противостоянии и вообще на Кубке Америки. Они хозяева, их будут поддерживать болельщики», – сказал Месси.

    Кубок Америки. Аргентина всухую победила Венесуэлу и вышла в полуфинал на Бразилию

    Источник: Официальный твиттер сборной Аргентины

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