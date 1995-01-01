Месси: «Состояние газона на бразильских стадионах не способствует высокому качеству футбола»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями после выхода своей команды в 1/2 финала Кубка Америки.

Аргентинцы победили Венесуэлу со счетом 2:0 и теперь сыграют с Бразилией.

«Это очень сложный турнир, где каждый может победить каждого. Но наша команда действовала надежно. Мы полностью контролировали игру и не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить.

На этих полях действительно сложно играть, они в плохом состоянии. Это не способствует высокому качеству футбола.

У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств. Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, мы идем рука об руку.

Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены. Трудно сказать, кто будет фаворитом в нашем противостоянии и вообще на Кубке Америки. Они хозяева, их будут поддерживать болельщики», – сказал Месси.

Кубок Америки. Аргентина всухую победила Венесуэлу и вышла в полуфинал на Бразилию