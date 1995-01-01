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    Кубок Америки. Парагвай в меньшинстве сдержал Бразилию, но уступил в серии пенальти

    В первом матче 1/4 финала Кубка Америки хозяева турнира сборная Бразилии в серии пенальти переиграла сборную Парагвая.

    Основное время матча завершилось без голов. На 58-й минуте прямую красную карточку получил защитник Фабиан Бальбуэна, и Парагвай оборонялся остаток матча в меньшинстве.

    Решающий удар в серии пенальти на счету Габриэля Жезуса.

    Бразильцы стали первыми полуфиналистами Кубка Америки-2019. В полуфинале они встретятся с победителем матча АргентинаВенесуэла.

    Кубок Америки. 1/4 финала

    Бразилия – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)

    Удаление: Бальбуэна, 58.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирные таблицы Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

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