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    Спонсор «Барселоны» Beko пригласил Бузову пожить два дня на базе каталонцев

    Российское представительство компании Beko предложило певице и телеведущей Ольге Бузовой пожить на базе «Барселоны».

    В своем инстаграме бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова объявила о запуске социальной мотивирующей инициативы «Стирай отговорки». В ответ на это Beko, спонсор «Барселоны», обратилась к Бузовой с предложением побыть в расположении каталонского клуба в течение 48 часов.

    «Мы рады, что бренд Beko смотрит в одну сторону с лидерами мнений: Beko тоже считает, что на пути к цели не место отговоркам! #СтирайОтговорки.

    Ольга, Beko поддерживает вашу инициативу! Как производитель бытовой техники, мы знаем, как часто бытовые дела и рутина становятся отговорками для оправдания своей лени на пути к целям.

    Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 миллионов людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона» – Жерара Пике, Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Марка-Андре тер Стегена, чтобы на своем примере продемонстрировать выносливость, упорство и целеустремленность, которые необходимы профессиональным спортсменам, чтобы быть лучшими! Чтобы стирать все отговорки на пути к своей цели!» – говорится в сообщении Beko в инстаграме.

    «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами, и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение», – ответила Бузова.

    text

    Публикация от text (@buzova86)

    text

    Публикация от text (@bekorussia)

    Источник: Инстаграм компании Beko

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +36

      ДзюбаДуба 47 минут назад

      ВЕКО это ж турки, хитрозадые османы. Не могут Тарасову заманить в свои гаремы, придумали такой хитровы...ный план

      0
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      Рейтинг: +260

      ФК_Полоцк 51 минуту назад

      ГэнгБэнг одним словом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4617

      батог 1 час назад

      Потом на всю Барсу можно заявить о сексуальных притязаниях и бобла срубить !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      GSmall 1 час назад

      Нет слов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1567

      TOMSON 1 час назад

      Я думаю, Тарасов мягко скажем офигел от такой новости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      МасСуд 1 час назад

      ОБ берут убирать за шлюшками что таскают для футболистов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      Добрый Бобер 1 час назад

      А смысл? Был бы спонсором не "Веко", а "Brazzers"...

      1
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      Рейтинг: +575

      Sergil 1 час назад

      Есть видео, где она будет с ними жить?

      2
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      Рейтинг: +68

      dmitrinho-SurguT 1 час назад

      Барса, я так тебя люблю, но зачееееееееееем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      DeStar > dmitrinho-SurguT 2 минуты назад

      ой да ладно) для них бузова всего лишь какой-то популярный человек в россии)

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