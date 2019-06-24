Спонсор «Барселоны» Beko пригласил Бузову пожить два дня на базе каталонцев

Российское представительство компании Beko предложило певице и телеведущей Ольге Бузовой пожить на базе «Барселоны».

В своем инстаграме бывшая жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова объявила о запуске социальной мотивирующей инициативы «Стирай отговорки». В ответ на это Beko, спонсор «Барселоны», обратилась к Бузовой с предложением побыть в расположении каталонского клуба в течение 48 часов.

«Мы рады, что бренд Beko смотрит в одну сторону с лидерами мнений: Beko тоже считает, что на пути к цели не место отговоркам! #СтирайОтговорки.

Ольга, Beko поддерживает вашу инициативу! Как производитель бытовой техники, мы знаем, как часто бытовые дела и рутина становятся отговорками для оправдания своей лени на пути к целям.

Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 миллионов людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона» – Жерара Пике, Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Марка-Андре тер Стегена, чтобы на своем примере продемонстрировать выносливость, упорство и целеустремленность, которые необходимы профессиональным спортсменам, чтобы быть лучшими! Чтобы стирать все отговорки на пути к своей цели!» – говорится в сообщении Beko в инстаграме.

«Спасибо за поддержку! Я согласна с вами, и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение», – ответила Бузова.

text text text Публикация от text (@buzova86) 24 Июн 2019 в 6:07 PDT