Футболистка сборной России – Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский»

Защитник женской команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко с юмором прокомментировала запись экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в соцсети.
Сегодня 32-летний футболист опубликовал в инстаграме пост о том, что ищет работу. В комментариях Коваленко ответила Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский (футбол)».
Россиянин расторг контракт с московским клубом 19 июня. По информации СМИ, в качестве компенсации он получил от «Спартака» 125 миллионов рублей.
- Глушаков выступал за москвичей с 2013 года.
- За все время он провел за клуб 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
Источник: Инстаграм Дениса Глушакова