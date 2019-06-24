Футболистка сборной России – Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский»

Защитник женской команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко с юмором прокомментировала запись экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в соцсети.

Сегодня 32-летний футболист опубликовал в инстаграме пост о том, что ищет работу. В комментариях Коваленко ответила Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский (футбол)».

Россиянин расторг контракт с московским клубом 19 июня. По информации СМИ, в качестве компенсации он получил от «Спартака» 125 миллионов рублей.