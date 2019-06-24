Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Футболистка сборной России – Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский»

Футболистка сборной России – Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский»

24 июня 2019, 15:29
19

Защитник женской команды ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко с юмором прокомментировала запись экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в соцсети.

Сегодня 32-летний футболист опубликовал в инстаграме пост о том, что ищет работу. В комментариях Коваленко ответила Глушакову: «Можешь к нам пойти, в женский (футбол)».

Россиянин расторг контракт с московским клубом 19 июня. По информации СМИ, в качестве компенсации он получил от «Спартака» 125 миллионов рублей.

  • Глушаков выступал за москвичей с 2013 года.
  • За все время он провел за клуб 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
  • В составе «Спартака» хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Глушаков Денис
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЮНик
1561387088
Ага! Капитаншей женской сборной. По части скандалов, склочности, интриг и любви к баблу - любой бабе даст фору. Да и мячик пинать умеет не хуже многих из них.
Ответить
dimmmka
1561387227
Не надо. А то весь ЦСКА в декрет уйдет. Будете потом за алиментам бегать
Ответить
spam2009
1561388533
они тебя отжарят в баньке, больше не захочется шлюшек снимать
Ответить
латунный сепаратист
1561390247
*по дье бнула ********* круто
Ответить
Taps
1561391107
Намёк на то, что Глушак педе@@@раст ? ?
Ответить
Валерий1965
1561392362
Готов скинуться на операцию) интересно)
Ответить
Александр Алмазов
1561394892
Глушаковочка или Гатальская! Дениска осилит такую роль. Позвонит Галустяну и Светлакову, они расскажут как правильно наложить накладные груди, парик и как правильно вести себя в женской раздевалке
Ответить
koli4ka
1561395982
125 лимонов компенсации в одни руки!!!.У нас на заводе "Серп и молот" работает 120 проф.рабочих с месячной зарплатой 28000 рублей х 12 месяцев х 3 года=120,96 млн. рублей. Дык этот же Глюшаков дважды Герой Социалистического труда России!!! Памятник Герою на Родине,в самом тенистом сквере!!!
Ответить
APchelov
1561406224
В Красное-Белое на кассу. Денежки - это его любимое
Ответить
Gennadey
1561443882
КРАСАВИЦА. НО СОЛЬЕТ ВАС
Ответить
  • Читайте нас: 