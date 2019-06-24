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    Скалони: «На таком поле невозможно играть в футбол»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Катара, а также поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка с Венесуэлой.

    «Думаю, мы хорошо играли во втором тайме. Команда довольна выходом в плей-офф. Но, конечно, нам есть куда расти во всех компонентах.

    Меня уже критиковали за это, но вновь подниму тему газона. Люди считают это оправданием, но на таком поле действительно невозможно играть в футбол.

    С Венесуэлой мы играли некоторое время назад и были разочарованы результатом. Это интересная и сплоченная команда с четкими идеями. Нам достался сложный соперник», – сказал Скалони.

    • Матч Венесуэла – Аргентина состоится в пятницу, 28 июня, в 22:00 по московскому времени.
    • 22 марта этого года венесуэльцы в товарищеской встрече обыграли аргентинцев со счетом 3:1.

    Источник: TyC Sports

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    24.06.2019 07:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 24 июня 2019, 13:06

      Плохому танцору...что-нибудь да мешает

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