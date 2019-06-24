Скалони: «На таком поле невозможно играть в футбол»

Плохому танцору...что-нибудь да мешает
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Катара, а также поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка с Венесуэлой.
«Думаю, мы хорошо играли во втором тайме. Команда довольна выходом в плей-офф. Но, конечно, нам есть куда расти во всех компонентах.
Меня уже критиковали за это, но вновь подниму тему газона. Люди считают это оправданием, но на таком поле действительно невозможно играть в футбол.
С Венесуэлой мы играли некоторое время назад и были разочарованы результатом. Это интересная и сплоченная команда с четкими идеями. Нам достался сложный соперник», – сказал Скалони.
- Матч Венесуэла – Аргентина состоится в пятницу, 28 июня, в 22:00 по московскому времени.
- 22 марта этого года венесуэльцы в товарищеской встрече обыграли аргентинцев со счетом 3:1.