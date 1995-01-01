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    Скалони – первый тренер в истории, получивший желтую карточку на Кубке Америки

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони стал первым тренером в истории Кубка Америки, который получил желтую карточку.

    На 20-й минуте матча третьего тура группового раунда против Катара (2:0) судья показал специалисту предупреждение за то, что он резко высказал недовольство решением арбитра не показывать вторую желтую карточку за откидку мяча игроку соперника Алмоезу Али.

    С 1 июня вступили в силу новые изменения в правилах игры, которые были приняты Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Среди прочего они позволяют судьям показывать карточки тренерам за чрезмерные высказывания.

    Аргентина заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал, где встретится с Венесуэлой.

    Источник: La Nacion

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