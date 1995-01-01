Главные новости дня. Сарри хочет передвинуть Роналду в центр нападения; Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории

Goal: «Наполи» интересуется Бекао.

«Чемпионат»: «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову. Екатеринбуржцы хотят за него 2,5 миллиона.

Сарри хочет передвинуть Роналду в центр нападения. Тренер сказал португальцу, что ждет от него 40 голов в следующем сезоне.

«Спартак»: «Продажа абонементов идет отлично: +5,7% по сравнению с прошлым сезоном».

За последний месяц Гулиев был дважды оштрафован за нарушение ПДД. В мае игрока лишили водительских прав.

Слуцкий носит часы за 1 миллион рублей.

Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории.

Медведев: «Зенит» примет решение по контракту Кокорина после того, как он выйдет из заключения».

Нападающий «Нордшелланда» Олсен отказался от перехода в ЦСКА.