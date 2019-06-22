Сарри хочет передвинуть Роналду в центр нападения. Тренер сказал португальцу, что ждет от него 40 голов в следующем сезоне

курил бы поменьше этот сарри
По информации AS, новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет изменить позицию форварда Криштиану Роналду на поле. Специалист собирается передвинуть португальца в центр нападения, чтобы максимизировать его способность забивать голы.
Итальянец хочет, чтобы футболист побил рекорд среди игроков туринцев по числу забитых мячей в одном сезоне. Сарри сообщил Роналду, что ждет от него 40 голов в предстоящей кампании.
- На протяжении девяти лет в «Реале» 34-летний игрок лишь раз не смог забить 40 и более мячей за один сезон.
- Нынешний рекорд «Ювентуса» по количеству мячей в сезоне принадлежит Ференцу Хирзеру, забившему 35 голов в 1925-26 годах.
- В прошлой кампании Роналду отличился за туринскую команду 28 раз в 43-х матчах.