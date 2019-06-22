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    Сарри хочет передвинуть Роналду в центр нападения. Тренер сказал португальцу, что ждет от него 40 голов в следующем сезоне

    По информации AS, новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет изменить позицию форварда Криштиану Роналду на поле. Специалист собирается передвинуть португальца в центр нападения, чтобы максимизировать его способность забивать голы.

    Итальянец хочет, чтобы футболист побил рекорд среди игроков туринцев по числу забитых мячей в одном сезоне. Сарри сообщил Роналду, что ждет от него 40 голов в предстоящей кампании.

    • На протяжении девяти лет в «Реале» 34-летний игрок лишь раз не смог забить 40 и более мячей за один сезон.
    • Нынешний рекорд «Ювентуса» по количеству мячей в сезоне принадлежит Ференцу Хирзеру, забившему 35 голов в 1925-26 годах.
    • В прошлой кампании Роналду отличился за туринскую команду 28 раз в 43-х матчах.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6627

      KLIM777 22 минуты назад

      курил бы поменьше этот сарри

      0
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      Рейтинг: +1559

      TOMSON 41 минуту назад

      Бенитес так пробовал и в итоге не очень получилось.

      0
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      Рейтинг: +197

      ФК_Полоцк 45 минут назад

      Бодрый расклад. Ну значит Икарди брать не будут :) Да и Сарри в Челси насмотрелся на проблемных игроков.

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