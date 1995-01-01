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    Медведев: «Зенит» примет решение по контракту Кокорина после того, как он выйдет из заключения»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактом нападающего команды Александра Кокорина.

    «Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», – сказал Медведев.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • Футболист петербуржцев должен выйти на свободу предположительно в декабре 2019 года.
    • Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016-го из «Динамо» за 2 миллиона евро.
    • Форвард провел за петербургскую команду 92 матча, забил 34 гола и сделал 13 результативных передач.
    • Действующий контракт игрока с клубом истекает в этом месяце.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6638

      KLIM777 5 минут назад

      Решение уже давно понятно.

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