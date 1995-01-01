Медведев: «Зенит» примет решение по контракту Кокорина после того, как он выйдет из заключения»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактом нападающего команды Александра Кокорина.

«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», – сказал Медведев.