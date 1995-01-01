Медведев: «Зенит» примет решение по контракту Кокорина после того, как он выйдет из заключения»

Решение уже давно понятно.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактом нападающего команды Александра Кокорина.
«Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения. Человек пока находится в СИЗО, потом должен последовать в колонию. Затем будут какие-то решения», – сказал Медведев.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- Футболист петербуржцев должен выйти на свободу предположительно в декабре 2019 года.
- Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016-го из «Динамо» за 2 миллиона евро.
- Форвард провел за петербургскую команду 92 матча, забил 34 гола и сделал 13 результативных передач.
- Действующий контракт игрока с клубом истекает в этом месяце.