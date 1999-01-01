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    За последний месяц Гулиев был дважды оштрафован за нарушение ПДД. В мае игрока лишили водительских прав

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев был дважды оштрафован в течение последних нескольких недель за нарушение правил дорожного движения.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 24 мая футболист превысил скорость на Волоколамском шоссе, а 1 июня пересек сплошную на улице Краснопрудной.

    7 мая 22-летний россиянин был лишен водительских прав на четыре месяца.за проезд на красный свет.

    Как отмечает источник, штраф за превышение скорости Гулиев уже оплатил.

    «МК»: Гулиев избил американца на пешеходном переходе

    Baza: Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1061

      JTherry 3 минуты назад

      а разве Гулиев не может себе позволить ездить с личным водителем? где инфа, что именно он был за рулем? указано лишь, что он штраф оплатил... как журналисты "умеют" подавать жаренные и непроверенные факты в прессу, все знают прекрасно

      0
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      Рейтинг: +19660

      gol_kak_sokol 12 минут назад

      Лучше бы он на футбольном поле скорость превышал.

      1
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      Рейтинг: +4096

      Агасфер 19 минут назад

      Почему он на воле???

      2
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      Рейтинг: +427

      Boeung777 27 минут назад

      Чего-то я не догоняю, как он без прав вообще управляет автомобилем?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4096

      Агасфер > Boeung777 17 минут назад

      А почему Лёха Наваленный,имея условные срока,продолжает коллекционировать административные (и не только) нарушения,не становясь рецидивистом с реальным сроком?

      1
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      Рейтинг: +6272

      vka1970 38 минут назад

      Права, свобода слова, равенство.Слова, слова, слова .............
      У нас всегда кто то будет более правый ...

      1
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      Рейтинг: +879

      Etiainen 41 минуту назад

      пусть на осле по горам ездит

      6
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      Рейтинг: +5885

      Asbjorn 48 минут назад

      7 мая 22-летний россиянин был лишен водительских прав на четыре месяца.24 мая футболист превысил скорость на Волоколамском шоссе, а 1 июня пересек сплошную на улице Краснопрудной.(с) Как не было ума,так и не появилось ни капли,как интересно отреагирует руководство клуба?От одних дебилов избавились,новые появились

      6
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      Рейтинг: +1816

      кошмарик 52 минуты назад

      пусть ишаком теперь управляет, ну или свиньей.. джигит, бубеныть..

      5
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      Рейтинг: +107

      CheToTaM 52 минуты назад

      А штрафовать за езду без прав его кто-нибудь будет?
      Или у нас спокойно можно без прав ездить?

      8
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      Рейтинг: +629

      Пестрый > CheToTaM 49 минут назад

      Если денга ест то можна)

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      Рейтинг: +6628

      KLIM777 > CheToTaM 48 минут назад

      Да. Бабки есть, заплатил и ездишь дальше. там по закону ничего больше не светит, если все остальные документы в порядке. И управлял в трезвом виде.

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      Рейтинг: +1046

      zabvo9406 > KLIM777 24 минуты назад

      А ещё - попадусь, значит попал, нет значит езжу дальше!!! Это называется - русский(наш) авось!!!

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