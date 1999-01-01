За последний месяц Гулиев был дважды оштрафован за нарушение ПДД. В мае игрока лишили водительских прав

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев был дважды оштрафован в течение последних нескольких недель за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 24 мая футболист превысил скорость на Волоколамском шоссе, а 1 июня пересек сплошную на улице Краснопрудной.

7 мая 22-летний россиянин был лишен водительских прав на четыре месяца.за проезд на красный свет.

Как отмечает источник, штраф за превышение скорости Гулиев уже оплатил.

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Baza: Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца