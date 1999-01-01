За последний месяц Гулиев был дважды оштрафован за нарушение ПДД. В мае игрока лишили водительских прав

а разве Гулиев не может себе позволить ездить с личным водителем? где инфа, что именно он был за рулем? указано лишь, что он штраф оплатил... как журналисты "умеют" подавать жаренные и непроверенные факты в прессу, все знают прекрасно
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев был дважды оштрафован в течение последних нескольких недель за нарушение правил дорожного движения.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 24 мая футболист превысил скорость на Волоколамском шоссе, а 1 июня пересек сплошную на улице Краснопрудной.
7 мая 22-летний россиянин был лишен водительских прав на четыре месяца.за проезд на красный свет.
Как отмечает источник, штраф за превышение скорости Гулиев уже оплатил.
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Baza: Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца