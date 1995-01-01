Baza: Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев не сможет в ближайшее время управлять автомобилем.

Как сообщает телеграм-канал Baza, суд лишил футболиста водительских прав на четыре месяца. Спортсмен наказан за проезд на красный свет.

Сам хавбек объяснил произошедшее следующим образом: «Изначально я не заметил, что еду на красный. Не успел затормозить сразу и решил завершить маневр».

Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом – гражданином США Майклом Коу. В итоге игрок набросился на американца и сломал ему нос. За это его на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на пять миллионов рублей.