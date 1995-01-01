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    Baza: Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев не сможет в ближайшее время управлять автомобилем.

    Как сообщает телеграм-канал Baza, суд лишил футболиста водительских прав на четыре месяца. Спортсмен наказан за проезд на красный свет.

    Сам хавбек объяснил произошедшее следующим образом: «Изначально я не заметил, что еду на красный. Не успел затормозить сразу и решил завершить маневр».

    Нарушение Гулиевым правил дорожного движения привело к конфликту с пешеходом – гражданином США Майклом Коу. В итоге игрок набросился на американца и сломал ему нос. За это его на некоторое время отправили в дубль «Спартака» и оштрафовали на пять миллионов рублей.

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      ухоженный крокодил 27 минут назад

      Надо было кастрировать.:)))

      0
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      Рейтинг: +140

      Борат 30 минут назад

      теперь надо свободы лишить, а то он всё равно угрозу для общества представляет, ещё похлеще кокорина с мамаем, те хоть пьяные были, а этот с трезвой башкой человека уработал...

      1
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      Рейтинг: +3112

      Агасфер 44 минуты назад

      Минимумом отделался,прикрыл Федун.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Борат > Агасфер 31 минуту назад

      да по ходу и тут лапочкин судил))))

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