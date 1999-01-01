Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории

На текущей неделе ЦСКА выкупил полузащитника Николу Влашича у «Эвертона». Сумма сделки составила 15,7 миллионов евро. Россияне будут выплачивать эти деньги в течение нескольких лет.

Таким образом, хорват стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА. На второе место опустился Сейду Думбия (11 миллионов), на третье – Марио Фернандес (10,5 миллиона).