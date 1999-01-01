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    Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории

    На текущей неделе ЦСКА выкупил полузащитника Николу Влашича у «Эвертона». Сумма сделки составила 15,7 миллионов евро. Россияне будут выплачивать эти деньги в течение нескольких лет.

    Таким образом, хорват стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА. На второе место опустился Сейду Думбия (11 миллионов), на третье – Марио Фернандес (10,5 миллиона).

    • В прошлом сезоне Влашич забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.
    • Сейчас хорват участвует в чемпионате Европы для игроков не старше 21 года.
    • ЦСКА в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4475

      BRO_football 35 минут назад

      Думбия и Фернандес уже оправдали вложенные в них деньги. Надеюсь, Влашич будет не хуже.

      2
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      Рейтинг: +3540

      vladik12 > BRO_football 29 минут назад

      53-летний Думбия, я бы так написал.

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