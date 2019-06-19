ЦСКА будет платить за Влашича в течение нескольких лет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансфере полузащитника Николы Влашича из «Эвертона». Минувший сезон хорват проводил в Москве на правах аренды.

— Как шли переговоры по Влашичу?

— Непросто, но нам не в первый раз приходится сталкиваться с трудностями, — отметил Бабаев. — Рады, что удалось их преодолеть. На Николу претендовало сразу несколько хороших европейских клубов, один из них – участник Лиги чемпионов. Рады, что он сделал выбор в пользу ЦСКА. Он не первый, кто в такой ситуации предпочитает нашу команду другим. И благодарим «Эвертон» за конструктивный договор.

— Эта покупка получилась сильно затратной для ЦСКА?

— Коммерческие условия мы не разглашаем. Но трансфер серьезный, в том числе и с финансовой точки зрения. Хорошо, что удалось конструктивно договориться с «Эвертоном». Кроме того, Влашич – футболист, который принесет пользу нашей команде. Мы верим, что эти деньги окупятся.

— Конструктивно – это разделили оплату на несколько траншей в течение несколько лет?

— Да. Но не могу говорить о деталях трансфера, иначе нарушу договор. Могу только сказать, что на существенный срок.