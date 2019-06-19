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    ЦСКА будет платить за Влашича в течение нескольких лет

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансфере полузащитника Николы Влашича из «Эвертона». Минувший сезон хорват проводил в Москве на правах аренды.

    — Как шли переговоры по Влашичу?

    — Непросто, но нам не в первый раз приходится сталкиваться с трудностями, — отметил Бабаев. — Рады, что удалось их преодолеть. На Николу претендовало сразу несколько хороших европейских клубов, один из них – участник Лиги чемпионов. Рады, что он сделал выбор в пользу ЦСКА. Он не первый, кто в такой ситуации предпочитает нашу команду другим. И благодарим «Эвертон» за конструктивный договор.

    — Эта покупка получилась сильно затратной для ЦСКА?

    — Коммерческие условия мы не разглашаем. Но трансфер серьезный, в том числе и с финансовой точки зрения. Хорошо, что удалось конструктивно договориться с «Эвертоном». Кроме того, Влашич – футболист, который принесет пользу нашей команде. Мы верим, что эти деньги окупятся.

    — Конструктивно – это разделили оплату на несколько траншей в течение несколько лет?

    — Да. Но не могу говорить о деталях трансфера, иначе нарушу договор. Могу только сказать, что на существенный срок.

    • В прошлом сезоне Влашич забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.
    • Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за Влашича 16 миллионов евро.
    • Сейчас хорват участвует в чемпионате Европы для игроков не старше 21 года.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    19.06.2019 23:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3531

      Lester84 49 минут назад

      А в итоге Эвертон еще окажется должен Гинеру)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      тёска 1 час назад

      В России в ипотеку лучше не влезать

      0
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