ЦСКА будет платить за Влашича в течение нескольких лет

А в итоге Эвертон еще окажется должен Гинеру)))
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о трансфере полузащитника Николы Влашича из «Эвертона». Минувший сезон хорват проводил в Москве на правах аренды.
— Как шли переговоры по Влашичу?
— Непросто, но нам не в первый раз приходится сталкиваться с трудностями, — отметил Бабаев. — Рады, что удалось их преодолеть. На Николу претендовало сразу несколько хороших европейских клубов, один из них – участник Лиги чемпионов. Рады, что он сделал выбор в пользу ЦСКА. Он не первый, кто в такой ситуации предпочитает нашу команду другим. И благодарим «Эвертон» за конструктивный договор.
— Эта покупка получилась сильно затратной для ЦСКА?
— Коммерческие условия мы не разглашаем. Но трансфер серьезный, в том числе и с финансовой точки зрения. Хорошо, что удалось конструктивно договориться с «Эвертоном». Кроме того, Влашич – футболист, который принесет пользу нашей команде. Мы верим, что эти деньги окупятся.
— Конструктивно – это разделили оплату на несколько траншей в течение несколько лет?
— Да. Но не могу говорить о деталях трансфера, иначе нарушу договор. Могу только сказать, что на существенный срок.
- В прошлом сезоне Влашич забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.
- Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за Влашича 16 миллионов евро.
- Сейчас хорват участвует в чемпионате Европы для игроков не старше 21 года.