Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт

    ЦСКА объявил о приобретении у «Эвертона» полузащитника Николы Влашича.

    Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт сроком до лета 2024 года.

    • Сезон-2018/19 хорват провел в ЦСКА на правах аренды. Он забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.
    • Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за Влашича 16 миллионов евро.

    Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»

    Карпов: «ЦСКА предварительно договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича за 16 миллионов»

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:04
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6094

      Вомбат 11 минут назад

      Похоже, футбольные боги помогают ЦСКА - если бы Влашич не травмировался бы в игре за сборную, его вряд ли продали бы так дешево. А в ЦСКА его подлечат так, как в Англии не умеют, и все будет ОК. Поздравляю ЦСКА и всех болельщиков. Такие легионеры нужны нашему футболу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Spinorr 11 минут назад

      Рад за ЦСКА и его болельщиков. Очень хороший футболист. Да и нам, болельщикам других клубов, будет на кого посмотреть в чемпионате.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      Snek 14 минут назад

      Кто бы сомневался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4505

      батог 14 минут назад

      Завидую коням!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8830

      vladimir-7 15 минут назад

      Да, преклоняюсь в очередной раз перед руководством ПФК ЦСКА во
      главе с Е.Л. Гинером и Р.Ю. Бабаевым. Вам равных нет и не будет, Вы,
      супер в своем деле. МОЛОДЦЫ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Novik38 15 минут назад

      Очень рад что это случилось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +586

      Alex Flash 22 минуты назад

      Неужели Гинер раскошелился. Игрок стоящий

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      19831170 29 минут назад

      Вот это самая радостная новость для коней, ура!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      ZEVS71 33 минуты назад

      Да! Да! Да!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6543

      KLIM777 33 минуты назад

      Вот это стоящая покупка! Всегда приветствую качественные покупки российских клубов.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru