ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт

Похоже, футбольные боги помогают ЦСКА - если бы Влашич не травмировался бы в игре за сборную, его вряд ли продали бы так дешево. А в ЦСКА его подлечат так, как в Англии не умеют, и все будет ОК. Поздравляю ЦСКА и всех болельщиков. Такие легионеры нужны нашему футболу.
ЦСКА объявил о приобретении у «Эвертона» полузащитника Николы Влашича.
Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт сроком до лета 2024 года.
- Сезон-2018/19 хорват провел в ЦСКА на правах аренды. Он забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.
- Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за Влашича 16 миллионов евро.
Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»
Карпов: «ЦСКА предварительно договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича за 16 миллионов»