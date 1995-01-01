Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич доволен своей жизнью в России.

В книге главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, посвященной успешному выступлению национальной команды на ЧМ-2018, 21-летний хавбек рассказал о своем отношении к армейскому клубу и стране в целом.

«В России я чувствую себя как дома. Наши два народа очень близки, и говорят близким языком. Иногда, когда я не знаю, как сказать что-то на английском, я говорю на хорватском и они меня понимают. Я сильно люблю Россию и Москву, привязался к ней, люди мне нравятся. ЦСКА фантастичный клуб, весь дивизион отличный», – приводятся слова Влашича в книге.