Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»

С каких пор наши народы близки? Напомнить про "подвиги" усташей? Вы подстилки австрийские, как и чехи, никакой близости нет и быть не может.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич доволен своей жизнью в России.
В книге главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, посвященной успешному выступлению национальной команды на ЧМ-2018, 21-летний хавбек рассказал о своем отношении к армейскому клубу и стране в целом.
«В России я чувствую себя как дома. Наши два народа очень близки, и говорят близким языком. Иногда, когда я не знаю, как сказать что-то на английском, я говорю на хорватском и они меня понимают. Я сильно люблю Россию и Москву, привязался к ней, люди мне нравятся. ЦСКА фантастичный клуб, весь дивизион отличный», – приводятся слова Влашича в книге.
- 30 июня истекает аренда Влашича в ЦСКА и он вернется в «Эвертон», которому принадлежат права на него.
- Клубы ведут переговоры о трансфере футболиста.
- В составе ЦСКА Влашич провел 31 матч, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.