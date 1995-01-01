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    Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич доволен своей жизнью в России.

    В книге главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, посвященной успешному выступлению национальной команды на ЧМ-2018, 21-летний хавбек рассказал о своем отношении к армейскому клубу и стране в целом.

    «В России я чувствую себя как дома. Наши два народа очень близки, и говорят близким языком. Иногда, когда я не знаю, как сказать что-то на английском, я говорю на хорватском и они меня понимают. Я сильно люблю Россию и Москву, привязался к ней, люди мне нравятся. ЦСКА фантастичный клуб, весь дивизион отличный», – приводятся слова Влашича в книге.

    • 30 июня истекает аренда Влашича в ЦСКА и он вернется в «Эвертон», которому принадлежат права на него.
    • Клубы ведут переговоры о трансфере футболиста.
    • В составе ЦСКА Влашич провел 31 матч, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1089

      general.lizyukov 17 минут назад

      С каких пор наши народы близки? Напомнить про "подвиги" усташей? Вы подстилки австрийские, как и чехи, никакой близости нет и быть не может.

      0
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      Рейтинг: +4015

      серега кашин 29 минут назад

      очередные банальные и показные фразы

      0
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