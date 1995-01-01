Карпов: «ЦСКА предварительно договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича за 16 миллионов»

Да уж 16 кк для ЦСКА оказалась неподъёмная сумма, да ещё и в ЛЧ не вышли, хз как финансовые проблемы будут решаться, да и к тому же ЦСКА платит кредит за стадион... Столько всего армейцам будет очень сложно потянуть, ИМХО.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич останется в клубе после окончания сезона.
Хорват перешел в ЦСКА из «Эвертона» прошлым летом на правах годичной аренды. По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, президент армейцев Евгений Гинер достиг предварительной договоренности о выкупе 21-летнего футболиста с российским миллиардером Алишером Усмановым, другом владельца ливерпульской команды Фархада Мошири.
Трансфер оценивается в 16 миллионов евро. Эту сумму москвичи будут выплачивать по частям в течении нескольких лет.
При этом остается вариант с переходом хавбека в «Зенит», но сам Влашич не хочет уезжать из Москвы.
В этом сезоне полузащитник провел за ЦСКА 31 матч, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.