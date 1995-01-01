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    Карпов: «ЦСКА предварительно договорился с «Эвертоном» о трансфере Влашича за 16 миллионов»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич останется в клубе после окончания сезона.

    Хорват перешел в ЦСКА из «Эвертона» прошлым летом на правах годичной аренды. По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, президент армейцев Евгений Гинер достиг предварительной договоренности о выкупе 21-летнего футболиста с российским миллиардером Алишером Усмановым, другом владельца ливерпульской команды Фархада Мошири.

    Трансфер оценивается в 16 миллионов евро. Эту сумму москвичи будут выплачивать по частям в течении нескольких лет.

    При этом остается вариант с переходом хавбека в «Зенит», но сам Влашич не хочет уезжать из Москвы.

    В этом сезоне полузащитник провел за ЦСКА 31 матч, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1323

      Snek 2 минуты назад

      Да уж 16 кк для ЦСКА оказалась неподъёмная сумма, да ещё и в ЛЧ не вышли, хз как финансовые проблемы будут решаться, да и к тому же ЦСКА платит кредит за стадион... Столько всего армейцам будет очень сложно потянуть, ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +4413

      84aivengo 3 минуты назад

      если не утка,то " это гинер все купил" ! менеджмент армейцев умеет работать

      0
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      Рейтинг: +28707

      portero 11 минут назад

      пока стабильности не хватает, заодно проверим Карпова .. судя по новости вероятность сделки 90 %

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Ник_ЦСКА 17 минут назад

      ..да уж, укрепился для покорения Лиги Европы. Как делают, да в Крымэнерго тарифы раза в полтора поднимут и всё..

      -2
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      Рейтинг: +7848

      DeStar 30 минут назад

      Если так , то как он это делает?)

      2
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      Рейтинг: +852

      Фанат Рубина 40 минут назад

      а так же гинер по обещал в сумму сделки внести еще 1 свой палец!

      0
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      Рейтинг: +1504

      InterMilLano1908 41 минуту назад

      Если это так то Гинер ГЕНИЙ!!! Ну уж как минимум его через год за 25 продать при его удачной игре в ЛЕ

      3
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      Рейтинг: +10446

      bset 44 минуты назад

      С одной стороны большой риск, вдруг перестанет тянуть свой уровень. С другой стороны 16 млн сейчас уже не такая уж и большая сумма. Но, если все сложится удачно, Гинер будет гением.

      5
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      ...
      Рейтинг: +852

      Фанат Рубина > bset 39 минут назад

      ну по весне он не играет на 16 млн. макс на 7

      1
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      Рейтинг: +1475

      Евгений Агеев > Фанат Рубина 5 минут назад

      Загрустил видимо в России, скоро пить начнет и матом по-русски ругаться.

      0
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      Рейтинг: +1192

      erma 1 час назад

      Толково, Гинер провернул неплохое дельце.

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