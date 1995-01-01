Слуцкий носит часы за 1 миллион рублей

Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько стоят часы главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Их цена исчисляется сотнями тысяч рублей.

«На пресс-конференции (имеется в виду интервью Слуцкого для «Спорт-Экспресса», записанное в первой декаде июня – прим. «Бомбардир») задал Слуцкому традиционный вопрос о стоимости часов. Все время задаю его, когда вижу людей. У него часы за 1 миллион рублей», – рассказал Егоров.