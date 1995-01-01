Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Слуцкий носит часы за 1 миллион рублей

    Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько стоят часы главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Их цена исчисляется сотнями тысяч рублей.

    «На пресс-конференции (имеется в виду интервью Слуцкого для «Спорт-Экспресса», записанное в первой декаде июня – прим. «Бомбардир») задал Слуцкому традиционный вопрос о стоимости часов. Все время задаю его, когда вижу людей. У него часы за 1 миллион рублей», – рассказал Егоров.

    • Слуцкий работает тренером профессиональных клубов больше десяти лет.
    • В Голландии россиянин работает с прошлого года.
    • В 2015-2016 годах Слуцкий тренировал сборную России.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      GSmall 2 минуты назад

      Какая же всётаки нечестная жизнь.У когото часы за миллион,а комуто за 5 лет сложно столько собрать.Вот лично я получаю работая Токарем-расточником всего тысяч 30 в месяц.И эта сумма уходит за комнату ,еду,одежду,ну и девушке что нибудь прикупить.Одним словом миллион мне лично не светит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1454

      absent32 9 минут назад

      пффф... кто бы сомневался))) он себе может позволить...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru