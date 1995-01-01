Слуцкий носит часы за 1 миллион рублей

Какая же всётаки нечестная жизнь.У когото часы за миллион,а комуто за 5 лет сложно столько собрать.Вот лично я получаю работая Токарем-расточником всего тысяч 30 в месяц.И эта сумма уходит за комнату ,еду,одежду,ну и девушке что нибудь прикупить.Одним словом миллион мне лично не светит
Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, сколько стоят часы главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Их цена исчисляется сотнями тысяч рублей.
«На пресс-конференции (имеется в виду интервью Слуцкого для «Спорт-Экспресса», записанное в первой декаде июня – прим. «Бомбардир») задал Слуцкому традиционный вопрос о стоимости часов. Все время задаю его, когда вижу людей. У него часы за 1 миллион рублей», – рассказал Егоров.
- Слуцкий работает тренером профессиональных клубов больше десяти лет.
- В Голландии россиянин работает с прошлого года.
- В 2015-2016 годах Слуцкий тренировал сборную России.