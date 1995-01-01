Месси: «Было бы безумием не выйти из группы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Парагвая, который завершился ничьей 1:1.

«Было бы безумием не выйти из группы. Мы должны продолжать искать способы улучшить игру. У нас мало времени, но мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше. Мы должны сделать все возможное. Мы должны были обыгрывать Парагвай. В раздевалке все очень переживали», – сказал Месси.