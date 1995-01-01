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    Месси: «Было бы безумием не выйти из группы»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Парагвая, который завершился ничьей 1:1.

    «Было бы безумием не выйти из группы. Мы должны продолжать искать способы улучшить игру. У нас мало времени, но мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше. Мы должны сделать все возможное. Мы должны были обыгрывать Парагвай. В раздевалке все очень переживали», – сказал Месси.

    • В активе сборной Аргентины после двух туров одно очко.
    • Команда занимает последнее место в группе.
    • Если аргентинцы не победят Катар, то вылетят из турнира.

    Источник: TNT Sports

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11068

      ВетеR 1 минуту назад

      Удачи сб.Аргентины в матче с Катаром !!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      6axa_kz 3 минуты назад

      Месси тащи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +900

      russkiisergei 46 минут назад

      Главное, чтобы Колумбия не затупила. Проиграла Парагваю и всё Месси лох

      1
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