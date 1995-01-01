Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Фарфан забил первый за 15 лет гол на Кубке Америки и повторил рекорд Зизиньо

    Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан в матче Кубка Америки против Боливии (3:1) повторил рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Зизиньо.

    34-летний полузащитник забил победный гол в ворота Боливии. Последний раз Джефферсон забивал в рамках Копа Америка в 2004 году. Зизиньо отличался по разу с 1942 по 1957 год, таким образом Фарфан повторил достижение бразильца.

    • Полузащитник «Локомотива» выступает за сборную Перу с 2003 года.
    • В 2015-м он становился бронзовым призером Копа Америка.
    • Перу вместе с Бразилией лидирует в группе A.

    Источник: Твиттер MisterChip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1052

      srg38 1 час назад

      Антирекорд это тоже достижение)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      Ашет Арбузян > srg38 17 минут назад

      где здесь антирекорд?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4162

      ilichkadr 1 час назад

      Будем ждать ещё 15 лет, чтобы Фарфан превзошел рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Зизиньо. Кино и немцы............

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +999

      овертайм 2 часа назад

      чо за бред? какое достижение?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1721

      Kulima > овертайм 1 час назад

      Видимо речь об антирекорде

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru