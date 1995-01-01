Фарфан забил первый за 15 лет гол на Кубке Америки и повторил рекорд Зизиньо

Антирекорд это тоже достижение)
Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан в матче Кубка Америки против Боливии (3:1) повторил рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Зизиньо.
34-летний полузащитник забил победный гол в ворота Боливии. Последний раз Джефферсон забивал в рамках Копа Америка в 2004 году. Зизиньо отличался по разу с 1942 по 1957 год, таким образом Фарфан повторил достижение бразильца.
- Полузащитник «Локомотива» выступает за сборную Перу с 2003 года.
- В 2015-м он становился бронзовым призером Копа Америка.
- Перу вместе с Бразилией лидирует в группе A.