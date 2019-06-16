Марадона: «Аргентину может победить сборная Тонга»

Бывший главный тренер и нападающий сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал команду после поражения от Колумбии (0:2) в стартовом матче Кубка Америки-2019.

«Это заставляет думать, что нас может победить Тонга.

Есть престиж, который мы создавали ударами своих ног. Помните, как мы все отправились в Перу, когда вы сломали автобус?

Что от всего этого осталось? Что означает эта футболка? Вы оскорбляете ее», – сказал Марадона.

В следующем матче аргентинцы в воскресенье сыграют против Катара.