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    Марадона: «Аргентину может победить сборная Тонга»

    Бывший главный тренер и нападающий сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал команду после поражения от Колумбии (0:2) в стартовом матче Кубка Америки-2019.

    «Это заставляет думать, что нас может победить Тонга.

    Есть престиж, который мы создавали ударами своих ног. Помните, как мы все отправились в Перу, когда вы сломали автобус?

    Что от всего этого осталось? Что означает эта футболка? Вы оскорбляете ее», – сказал Марадона.

    В следующем матче аргентинцы в воскресенье сыграют против Катара.

    Источник: Tyc Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6488

      KLIM777 6 минут назад

      Ахахаххаха я так понимаю, новые редакторы начали работать)) ну за перевод))

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