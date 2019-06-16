Марадона: «Аргентину может победить сборная Тонга»

Ахахаххаха я так понимаю, новые редакторы начали работать)) ну за перевод))
Бывший главный тренер и нападающий сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал команду после поражения от Колумбии (0:2) в стартовом матче Кубка Америки-2019.
«Это заставляет думать, что нас может победить Тонга.
Есть престиж, который мы создавали ударами своих ног. Помните, как мы все отправились в Перу, когда вы сломали автобус?
Что от всего этого осталось? Что означает эта футболка? Вы оскорбляете ее», – сказал Марадона.
В следующем матче аргентинцы в воскресенье сыграют против Катара.