В интернете опубликовали фотографии мяча, который будет использоваться в АПЛ в сезоне-2019/20.

Он изготовлен компанией Nike. Модель называется Merlin.

Мяч будет сочетать в себе розовый, черный, светло-серый и белый цвета.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем «Ливерпуль» – «Норвич».

В сезоне-2018/19 чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

«МЮ» сыграет с «Челси» в матче 1 тура АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Сити» встретится с «Вест Хэмом»