Толерантность во всей красе, всем угодили.. Розовый для пи**ров, чёрный для нигеров и светло-серый для остальных нормальных..
В интернете опубликовали фотографии мяча, который будет использоваться в АПЛ в сезоне-2019/20.
Он изготовлен компанией Nike. Модель называется Merlin.
Мяч будет сочетать в себе розовый, черный, светло-серый и белый цвета.
- Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем «Ливерпуль» – «Норвич».
- В сезоне-2018/19 чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
«МЮ» сыграет с «Челси» в матче 1 тура АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Сити» встретится с «Вест Хэмом»