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    Мяч АПЛ-2019/20 будет сочетать в себе розовый, черный и светло-серый цвета

    В интернете опубликовали фотографии мяча, который будет использоваться в АПЛ в сезоне-2019/20.

    Он изготовлен компанией Nike. Модель называется Merlin.

    Мяч будет сочетать в себе розовый, черный, светло-серый и белый цвета.

    «МЮ» сыграет с «Челси» в матче 1 тура АПЛ-2019/20. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Сити» встретится с «Вест Хэмом»

    Источник: Твиттер-аккаунт SoccerBible

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2778

      BarStep 14 минут назад

      Толерантность во всей красе, всем угодили.. Розовый для пи**ров, чёрный для нигеров и светло-серый для остальных нормальных..

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