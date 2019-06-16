Месси: «Нелегко начинать турнир с поражения, но мы можем вернуться в удобную ситуацию»

На пенсию, Лео. На пенсию. Но сначала расплачься.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итог поражению от колумбийцев (0:2) в матче первого тура Кубка Америки.
«Можно выделить позитивные моменты. Мы готовы принять этот вызов. У нас нет времени, чтобы жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди большая часть турнира.
Колумбийцы хорошо владели мячом, при этом не создавая стопроцентных моментов. Они забили во втором тайме, когда мы начали показывать свою лучшую игру.
Это и стало причиной поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Нелегко начинать турнир с поражения, но в случае победы над Парагваем мы вернемся в удобную ситуацию», – сказал 31-летний игрок «Барселоны».
- Аргентинцы проиграли в стартовом матче Копа Америка впервые за 40 лет. Поражение в основное время стало для команды первым на турнире за 12 лет.