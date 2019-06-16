Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «Нелегко начинать турнир с поражения, но мы можем вернуться в удобную ситуацию»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итог поражению от колумбийцев (0:2) в матче первого тура Кубка Америки.

    «Можно выделить позитивные моменты. Мы готовы принять этот вызов. У нас нет времени, чтобы жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди большая часть турнира.

    Колумбийцы хорошо владели мячом, при этом не создавая стопроцентных моментов. Они забили во втором тайме, когда мы начали показывать свою лучшую игру.

    Это и стало причиной поражения. Мы используем это как урок перед следующими играми. Нелегко начинать турнир с поражения, но в случае победы над Парагваем мы вернемся в удобную ситуацию», – сказал 31-летний игрок «Барселоны».

    • Аргентинцы проиграли в стартовом матче Копа Америка впервые за 40 лет. Поражение в основное время стало для команды первым на турнире за 12 лет.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2019 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 июня 2019, 11:24

      На пенсию, Лео. На пенсию. Но сначала расплачься.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 16 июня 2019, 08:46

      А может так задумано

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 16 июня 2019, 08:43

      Да Аргентина уже не та, даже наверное России проиграет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Тони Монтана Б 16 июня 2019, 10:08

      Есть только три сборные которые могут проиграть России: Казахстан, Сан Марино и Кипр :)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3754

      Yev > la verdad 16 июня 2019, 11:10

      Судя по всему ты не смотрел ЧМ 2018. Или Россия проиграла Саудовской Аравии и Египту? Или опять, повезло, судьи помогли и т.д.?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11