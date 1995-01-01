Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Смолов забил два гола Сан-Марино. Это его 100-й и 101-й мячи в карьере 

    Россия разгромила Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 (9:0). Форвард россиян Федор Смолов вышел на замену на 60-й минуте встречи и забил два гола: на 77-й и 83-й минутах.

    Это его 100-й и 101-й гол в карьере:

    • 72 гола – в чемпионатах России
    • 14 – за сборную
    • 10 – в еврокубках
    • 4 – в Кубке России
    • 1 – в чемпионате Голландии

    Лидер рейтинга среди российских игроков – Александр Кержаков (233 гола). Из действующих футболистов Смолова опережают Артем Дзюба (151), Ари (119) и Павел Погребняк (115).

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru