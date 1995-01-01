Смолов забил два гола Сан-Марино. Это его 100-й и 101-й мячи в карьере 

Россия разгромила Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 (9:0). Форвард россиян Федор Смолов вышел на замену на 60-й минуте встречи и забил два гола: на 77-й и 83-й минутах.

Это его 100-й и 101-й гол в карьере:

72 гола – в чемпионатах России

14 – за сборную

10 – в еврокубках

4 – в Кубке России

1 – в чемпионате Голландии

Лидер рейтинга среди российских игроков – Александр Кержаков (233 гола). Из действующих футболистов Смолова опережают Артем Дзюба (151), Ари (119) и Павел Погребняк (115).

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