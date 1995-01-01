Дзюба: «Как отреагирую, если на поле выбежит болельщица в купальнике? В целом позитивно»

Нападающий сборной России Артeм Дзюба прокомментировал ситуацию с девушкой в купальнике в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:0) и рассказал, как бы он отреагировал, случись подобное в игре его команды.

Во встрече английских клубов на поле выбежала американская модель мужского журнала Maxim Кинси Волански. На ней был надет лишь купальник с надписью Vitaly Uncensored.

«Положительно. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Я слышал, что у неe парень русский. А так, в целом позитивно, этот забег мне не помешал. Главное, что «Ливерпуль» победил, приятно было», – сказал Дзюба.

Кинси Волански – девушка российского пранкера Виталия Здоровецкого, проживающего в США. Он стал известен после того, как выбежал на поле в финале ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной.

Модель Maxim в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

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