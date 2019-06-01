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    Модель Maxim в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

    «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в решающем матче Лиги чемпионов-2018/19 (0:1, перерыв).

    На 18-й минуте на поле «Ванда Метрополитано» выбежала модель Кинси Волански в черном купальнике с надписью Vitaly Uncensored (Виталий без цензуры).

    Главный арбитр Дамир Скомина прервал встречу на несколько секунд, девушку увели работники службы безопасности.

    22-летняя американка снималась в фотосессиях для Maxim и Sports Illustrated, фильме «Убийственная вечеринка».

    По информации Mirror, Волански – девушка блогера Виталия Здоровецкого, снимающего ролики с розыгрышами. Россиянин выбегал на поле в финале чемпионата мира-2014. Предположительно, Vitaly Uncensored – название пранк-проекта эротического содержания.

    На «Бомбардире» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

    Источник: Твиттер @espritdelion

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    01.06.2019 22:54
    Комментарии14
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      Рейтинг: +18

      Novik38 4 часа назад

      Она хотела чтоб её отодрали прям на поле этим кубком ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +644

      Борат 7 часов назад

      Сочный вареник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      AWRT 12 часов назад

      она секси я бы ей вдул!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +898

      Dizayner 14 часов назад

      ну хоть чем то запомнится этот финал...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2526

      Yev 15 часов назад

      Самое яркое событие унылого финала. Кстати, те кто минусуют не согласны, что девушка красива?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark > Yev 15 часов назад

      Да там кабыла такая

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6036

      KLIM777 > Yev 14 часов назад

      это педики минусуют, они ждали голого мужика

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +990

      zabvo9406 15 часов назад

      хер протрахаешь

      0
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      Рейтинг: +850

      Etiainen 15 часов назад

      Хороша девица)

      2
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      Рейтинг: +180

      afw13 16 часов назад

      тема cиceк не раскрыта)

      2
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      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 16 часов назад

      Sexy

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      Рейтинг: +61

      greatsergey_nokappa 16 часов назад

      её парень - тот самый чел, который выбегал на поле в финале чм в бразилии.
      он ещё в финальной серии нба на площадку выбегал пару лет назад) хобби у них такое)

      2
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