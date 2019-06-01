Модель Maxim в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в решающем матче Лиги чемпионов-2018/19 (0:1, перерыв).

На 18-й минуте на поле «Ванда Метрополитано» выбежала модель Кинси Волански в черном купальнике с надписью Vitaly Uncensored (Виталий без цензуры).

Главный арбитр Дамир Скомина прервал встречу на несколько секунд, девушку увели работники службы безопасности.

22-летняя американка снималась в фотосессиях для Maxim и Sports Illustrated, фильме «Убийственная вечеринка».

По информации Mirror, Волански – девушка блогера Виталия Здоровецкого, снимающего ролики с розыгрышами. Россиянин выбегал на поле в финале чемпионата мира-2014. Предположительно, Vitaly Uncensored – название пранк-проекта эротического содержания.

На «Бомбардире» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.