Модель, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ, оштрафовали на 15 тысяч евро

Один маленький пост в Инста и покроет эти 15 тыс . Главная цель думаю достигнута 2,6 мил подписчиков .
УЕФА подверг финансовому взысканию модель Кинси Волански за выбегание на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2).
Высший орган оштрафовал американку на 5 тысяч евро.
Также девушка была оштрафована полицией на 10 тысяч евро за рекламу сайта с контентом для взрослых, который принадлежит известному российскому блогеру YouTube Виталию Здоровецкому. На купальнике, в котором выбежала Волански, было написано название сайта Здоровецкого – Vitaly Uncensored.
По данным Apex Marketing Group, реклама ресурса в финале ЛЧ могла принести ему 3,55 миллиона евро.
После этого забега по полю количество подписчиков Волански в инстаграме возросло с 300 тысяч до 2,5 миллиона.