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    Модель, выбежавшую на поле во время финала ЛЧ, оштрафовали на 15 тысяч евро

    УЕФА подверг финансовому взысканию модель Кинси Волански за выбегание на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2).

    Высший орган оштрафовал американку на 5 тысяч евро.

    Также девушка была оштрафована полицией на 10 тысяч евро за рекламу сайта с контентом для взрослых, который принадлежит известному российскому блогеру YouTube Виталию Здоровецкому. На купальнике, в котором выбежала Волански, было написано название сайта Здоровецкого – Vitaly Uncensored.

    По данным Apex Marketing Group, реклама ресурса в финале ЛЧ могла принести ему 3,55 миллиона евро.

    После этого забега по полю количество подписчиков Волански в инстаграме возросло с 300 тысяч до 2,5 миллиона.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +898

      lek! 28 минут назад

      Один маленький пост в Инста и покроет эти 15 тыс . Главная цель думаю достигнута 2,6 мил подписчиков .

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