Модель Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов, получила подарок от УЕФА

Надо было на финале ЛЕ выбегать . Там продолжение было бы поинтереснее . А может и матч бы не доиграли .
Модель Кинси Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2), была награждена почетным билетом на матч от УЕФА.
«Милейший парень из УЕФА подарил эту табличку с билетом в аэропорту», – написала Кинси в твиттере.
Волански во время финала Лиги чемпионов выбежала на поле, после чего количество ее подписчиков в инстаграме увеличилось с 300 тысяч до двух миллионов. На данный момент аккаунт модели заблокирован.
twit text
— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) 2 июня 2019 г.