Модель Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов, получила подарок от УЕФА

Модель Кинси Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2), была награждена почетным билетом на матч от УЕФА.

«Милейший парень из УЕФА подарил эту табличку с билетом в аэропорту», – написала Кинси в твиттере.

Волански во время финала Лиги чемпионов выбежала на поле, после чего количество ее подписчиков в инстаграме увеличилось с 300 тысяч до двух миллионов. На данный момент аккаунт модели заблокирован.