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    Модель Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов, получила подарок от УЕФА

    Модель Кинси Волански, выбежавшая во время финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм»«Ливерпуль» (0:2), была награждена почетным билетом на матч от УЕФА.

    «Милейший парень из УЕФА подарил эту табличку с билетом в аэропорту», – написала Кинси в твиттере.

    Волански во время финала Лиги чемпионов выбежала на поле, после чего количество ее подписчиков в инстаграме увеличилось с 300 тысяч до двух миллионов. На данный момент аккаунт модели заблокирован.

    Источник: Твиттер Кинси Волански

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    Комментарии12
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      Рейтинг: -5245

      пьяныйхоровод 49 минут назад

      Надо было на финале ЛЕ выбегать . Там продолжение было бы поинтереснее . А может и матч бы не доиграли .

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      Рейтинг: +2597

      владимир миронов 58 минут назад

      Это пример нашим моделям для повтора поступка Кинси, но за это можно схлопотать "двушку", по выражению нашего ......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3597

      александр п > владимир миронов 19 минут назад

      Двушечку,в оригинале.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV 3 часа назад

      у нас бы еще этой дуре орден за заслуги дали, причем лично вальдемар лазар

      1
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      Рейтинг: +3597

      александр п 4 часа назад

      Следущий раз модель будет покрасивей и без одежды.Судя по всему.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      GSmall 4 часа назад

      Я не понял,а на поле же другая была и в инсте другая

      1
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      Рейтинг: +395

      Tyler_Stark > GSmall 4 часа назад

      Фотошоп творит чудеса

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      Tyler_Stark 7 часов назад

      Блин, то есть 1,7 млн человек не смутило что фото в инстаграме с реальностью очень расходятся?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV > Tyler_Stark 3 часа назад

      у дзубы столько же примерно подписок, это же монако целый, идиотов много

      1
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      Рейтинг: +1527

      Danish Dynamite 7 часов назад

      Изначально было ощущение, что УЕФА специально это все подстроила как пиар-акцию. Сейчас это ощущение окрепло. Ну а что... Топ-модель, к футболу отношения не имеет, прорвалась свободно, бегала довольно долго, из кадра её не убирали, теперь ещё и наградили.

      7
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      Рейтинг: +6164

      KLIM777 > Danish Dynamite 5 часов назад

      скорее всего после матча ее еще и вытрахали

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      Рейтинг: +3597

      александр п > KLIM777 4 часа назад

      И до матча то же.

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