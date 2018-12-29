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    Фанаты «Торпедо»: «Нас настораживает тренерский опыт Игнашевича. Напоминаем, права на ошибку у него нет»

    Фанатская группировка «Торпедо» Запад-5 Ultras выступила с заявлением по поводу назначения Сергея Игнашевича главным тренером команды.

    «Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!

    Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!

    Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт. И нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки «коней».

    Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.

    В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», – говорится в заявлении Запад-5 Ultras.

    • Московский клуб заключил с Игнашевичем контракт сроком до лета 2020 года с опцией продления еще на год.
    • В минувшем сезоне 39-летний россиянин работал в тренерском штабе дубля ЦСКА, который впервые в истории выиграл золотые медали молодежного первенства.
    • «Торпедо» по итогам сезона-2018/19 вышло из ПФЛ в ФНЛ.

    Источник: Инстаграм Запад-5 Ultras

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +292

      Alekxei Z. 39 минут назад

      Что за зверь такой Фанаты ? Это очень много людей, у которых мнения моут сильно отличатся на любой вопрос.
      Ссылка на ФАНАТОВ, это как одна баба сказала...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      Niko 46 минут назад

      Вот пупы земли то какие. Самомнение как будто команда бороться за медали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1031

      general.lizyukov 1 час назад

      Что, б####? У вас там что, Барселона или Реал? Вы уже упали на дно, радуйтесь, что хоть кто-то пытается вас возродить, а вы тут нос воротите, будто у вас там за дверью очередь из Гвардиол и Конте.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Вальдемар IV 1 час назад

      и эти намерены в сезоне лч взять?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      zenitforever2015 1 час назад

      Всё будет хорошо..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      vsolon 1 час назад

      с Колывановым поступили по свински

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12988

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Молодцы парни! Всё по-взрослому! Торпедо - клуб с историей, наконец-то оттолкнулся ото дна. Будет нечестно, если на нём кто-то решит просто потренироваться, набраться опыта, не собираясь отвечать за результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6221

      KLIM777 2 часа назад

      А болельщики кого хотели Моуриньо у руля увидеть?

      2
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