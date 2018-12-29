Фанаты «Торпедо»: «Нас настораживает тренерский опыт Игнашевича. Напоминаем, права на ошибку у него нет»

Что за зверь такой Фанаты ? Это очень много людей, у которых мнения моут сильно отличатся на любой вопрос.
Ссылка на ФАНАТОВ, это как одна баба сказала...
Фанатская группировка «Торпедо» Запад-5 Ultras выступила с заявлением по поводу назначения Сергея Игнашевича главным тренером команды.
«Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!
Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!
Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт. И нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки «коней».
Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.
В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», – говорится в заявлении Запад-5 Ultras.
- Московский клуб заключил с Игнашевичем контракт сроком до лета 2020 года с опцией продления еще на год.
- В минувшем сезоне 39-летний россиянин работал в тренерском штабе дубля ЦСКА, который впервые в истории выиграл золотые медали молодежного первенства.
- «Торпедо» по итогам сезона-2018/19 вышло из ПФЛ в ФНЛ.