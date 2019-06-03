Мирзов: «Всегда приятно забивать. Я стремился к попаданию в сборную»

Чертаново забил! Будет о чем рассказать внукам!
Нападающий сборной России Резиуан Мирзов подвел итог победе над «Чертаново» (6:0).
«Пусть это и товарищеский матч, но всегда приятно забивать.
В том моменте мне отдали хороший мяч, оставалось только попасть в ворота. От матча в целом были положительные эмоции.
Я пока еще адаптируюсь в сборной. Очень приятно, что попал в сборную. К этому я стремился, но еще надо работать и работать.
Надеюсь, все лучшее впереди», – сказал 25-летний игрок «Ростова».
- Мирзова арендован у тульского «Арсенала» до конца сезона. В 32 матчах он забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 8 июня игроки Станислава Черчесова встретятся с Сан-Марино в рамках отбора Евро-2020. 13 июня пройдет матч с Кипром.