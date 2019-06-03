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    Мирзов: «Всегда приятно забивать. Я стремился к попаданию в сборную»

    Нападающий сборной России Резиуан Мирзов подвел итог победе над «Чертаново» (6:0).

    «Пусть это и товарищеский матч, но всегда приятно забивать.

    В том моменте мне отдали хороший мяч, оставалось только попасть в ворота. От матча в целом были положительные эмоции.

    Я пока еще адаптируюсь в сборной. Очень приятно, что попал в сборную. К этому я стремился, но еще надо работать и работать.

    Надеюсь, все лучшее впереди», – сказал 25-летний игрок «Ростова».

    Источник: «Р-Спорт»

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    03.06.2019 21:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1980

      Аид666 57 минут назад

      Чертаново забил! Будет о чем рассказать внукам!

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