Президент «Барселоны» Бартомеу: «Ценность победы в чемпионате Испании пытаются принизить»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу перед финалом Кубка Испании против «Валенсии» подытожил результаты каталонцев в сезоне-2018/19.

«Мы вновь выиграли чемпионат Испании с огромным отрывом: за три тура до конца сезона, на 11 очков опередив второе место и на 19 – третье. Победа в чемпионате – это выдающееся достижение. Пусть остальные говорят, что хотят, но они пытаются принизить значимость нашей победы.

Большая часть болельщиков неудовлетворенна из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы сильно верили в победу в Лиге чемпионов, и поражение на «Энфилде» случилось после замечательного результата дома, когда мы еще не забыли о поражении от «Ромы» годом ранее.

Мне кажется, сезон был очень хорошим, мы в ожидании результата финала Кубка, к которому призываю всех сосредоточиться. Мы не можем проиграть этот титул», – заявил президент «Барселоны».