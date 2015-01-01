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    Черчесов: «Лунев и Дзюба могут остаться без игровой практики почти на месяц. Это настораживает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал опасение, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев, полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артем Дзюба лишатся игровой практики на длительный срок, если не выйдут на поле во встрече последнего тура РПЛ с «Енисеем» (26 мая).

    8 и 11 июня национальная команда проведет матчи квалификации Евро-2020 против сборных Сан-Марино и Кипра соответственно.

    «Многие игроки основы и кандидаты в сборную из «Зенита» оказались вне заявки на игру с «Ростовом»? Тоже обратил на это внимание. Я уже поздравил Сергея Семака и всю команду с этим успехом, уверен, что победа «Зенита» в нынешнем чемпионате является абсолютно заслуженной. Мне понятно желание коллеги провести ротацию состава после столь яркой и эмоциональной игры с ЦСКА.

    Что касается кандидатов в сборную, то Оздоев провeл на поле последние 15 минут, а Лунeв и Дзюба и вовсе оказались вне заявки. Если они не сыграют 26 мая с «Енисеем», то получится, что останутся без игровой практики практически на месяц. Ведь с ЦСКА «Зенит» встречался 12 мая, а сборная проведeт игру с Сан-Марино 8 июня. Довольно продолжительный срок для футболиста.

    Но это внутреннее дело клуба, наша же задача – анализировать происходящее и делать выводы в интересах сборной. Хотя, безусловно, не настораживать это не может», – сказал Черчесов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5745

      KLIM777 24 минуты назад

      О господи, было бы о чем переживать. Или с Сан-Марино есть подозрения, что может быть ничья?

      0
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      Рейтинг: +233

      Ганнибал Лектор 39 минут назад

      Артем Зидан поназабивает своим любимым карликам много голов и без игровой практики. Все дело в спартаковской школе ))

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