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    «Андерлехт» в чемпионате Бельгии показал худший результат за 46 лет. Команда впервые с 1963 года не сыграет в еврокубках

    В матче 10-го тура плей-офф чемпионата Бельгии «Андерлехт» в гостях проиграл «Генту» со счетом 1:2.

    Таким образом, брюссельская команда одержала всего одну победу в 10 играх и финишировала на шестом месте.

    Как сообщает Daily Mail, это худший результат клуба с 1973 года.

    Кроме того, «Андерлехт» впервые с сезона-1963/64 не пробился в еврокубки. В следующей кампании Бельгию в Лиге чемпионов представят «Генк» и «Брюгге», а в Лиге Европы – «Стандард» и «Антверпен».

    В воскресенье стало известно, что летом к 34-кратному чемпиону страны присоединится Венсан Компани, который будет исполнять роль играющего тренера.

    Источник: Daily Mail

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