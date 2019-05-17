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    На матче Россия – Сан-Марино ожидается более 40 тысяч зрителей. За 10 дней раскуплено больше 20 тысяч билетов

    Глава Республики Мордовия Владимир Волков поделился информацией об интересе к матчу отбора Евро-2020 РоссияСан-Марино.

    «На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона «Мордовия Арена», ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов.

    Абсолютное большинство болельщиков – русскоязычные, иностранцев ожидаются немного, просто в силу того, что Сан-Марино – одна из самых малонаселенных стран мира», – сказал Волков.

    Матч состоится 6-го июня. Соперниками команды Станислава Черчесова по отборочной группе I также стали команды Бельгии, Кипра, Казахстана и Шотландии.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10423

      bset 25 минут назад

      У меня теперь с Сан-Марино одна только ассоциация: "Say na na na"

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      Рейтинг: +5662

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Был в Саранске один раз по работе и застал еще их старенький стадион Светотехника, где они как раз рубились с Аланией в кубке, а вот и 2й разочек наклевывается, да и футболчик глянем на новой чашке

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