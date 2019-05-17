На матче Россия – Сан-Марино ожидается более 40 тысяч зрителей. За 10 дней раскуплено больше 20 тысяч билетов

Глава Республики Мордовия Владимир Волков поделился информацией об интересе к матчу отбора Евро-2020 Россия – Сан-Марино.

«На этот матч прогнозируется максимальная загрузка стадиона , ожидаем свыше 40 тысяч зрителей. 8 мая стартовали продажи билетов, уже раскуплено более 20 тысяч билетов.

Абсолютное большинство болельщиков – русскоязычные, иностранцев ожидаются немного, просто в силу того, что Сан-Марино – одна из самых малонаселенных стран мира», – сказал Волков.

Матч состоится 6-го июня. Соперниками команды Станислава Черчесова по отборочной группе I также стали команды Бельгии, Кипра, Казахстана и Шотландии.