Семак: «Предложение «ПСЖ» по Паредесу было тем самым, от которого нельзя было отказаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что петербуржцы не могли не принять предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса.

В январе этого года аргентинец перешел во французский клуб за 40 миллионов евро.

«Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим пользоваться. Нужно уважать выбор игрока.

А новички повлияли на качество игры. Азмун добавил вариативности, появился быстрый игрок, который может хорошо открываться за спину. Баланс в игре появился с приходом Барриоса, начало атаки и передачи – у Ракицкого.

Колумбийца аналитики смотрели еще летом, но не было возможности из-за огромной группы игроков в центре поля и сложности с финансами. На Ракицкого в летнее окно была высокая цена, поэтому пришлось перенести переговоры на более поздний срок», – сказал Семак в эфире «Радио Зенит».