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    Дементьев – первый комментатор, согласившийся работать на матчах АПЛ на «Рамблере»

    Журналист Владимир Стогниенко, который около месяца назад принял предложение Rambler Group возглавить видеоредакцию Okko.Sport, назвал имя первого комментатора, согласившегося работать на матчах АПЛ.

    Okko.Sport будет эксклюзивно показывать игры английской Премьер-лиги на протяжении трех лет, начиная с сезона-2019/20.

    «Пока конкретные имена комментаторов я назвать не могу. Могу только сказать, что Кирилл Дементьев стал первым, кто согласился сотрудничать. Я очень рад, ну а имена остальных комментаторов, думаю, будут известны в течение ближайших нескольких недель», – сказал Стогниенко.

    Источник: твиттер Владимира Стогниенко

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9463

      Garrincha58 3 часа назад

      у него противный говорок

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      Рейтинг: +2513

      Viper for CSKA 5 часов назад

      Может в планах выкуп Бундеслиги?) Если качество продукта будет не таким отвратным, как на Матче, я бы к ним перешёл Германию смотреть.

      1
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      Рейтинг: +507

      Борат 6 часов назад

      Надеюсь, без Елагина не обойдётся!

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