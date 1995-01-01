Дементьев – первый комментатор, согласившийся работать на матчах АПЛ на «Рамблере»

Журналист Владимир Стогниенко, который около месяца назад принял предложение Rambler Group возглавить видеоредакцию Okko.Sport, назвал имя первого комментатора, согласившегося работать на матчах АПЛ.

Okko.Sport будет эксклюзивно показывать игры английской Премьер-лиги на протяжении трех лет, начиная с сезона-2019/20.

«Пока конкретные имена комментаторов я назвать не могу. Могу только сказать, что Кирилл Дементьев стал первым, кто согласился сотрудничать. Я очень рад, ну а имена остальных комментаторов, думаю, будут известны в течение ближайших нескольких недель», – сказал Стогниенко.