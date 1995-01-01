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    «Ты гребаное дерьмо. Вали отсюда». Фанаты оскорбили Погба после поражения от «Кардиффа»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны некоторых фанатов команды после домашнего поражения от «Кардиффа» (0:2) в матче заключительного 38-го тура АПЛ.

    После окончания встречи один из болельщиков, показывая на француза, обратился к главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру: «Уле, убери его отсюда».

    Другой поклонник «Юнайтед» крикнул в адрес футболиста: «Вали отсюда. Чертов «инстаграмщик». Гребаное дерьмо, вали отсюда!»

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Ранее СМИ сообщили, что француз ведет переговоры с «Реалом».

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5627

      FanatSerj 1 час назад

      что то по виду негра он не шибко то расстроен ))
      Пойдет новый танец учить для инсты.

      0
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      Рейтинг: +2340

      САДЫЧОК 1 час назад

      Жёстко !

      0
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      Рейтинг: +927

      AZ 1 час назад

      По полной заслужил. Мертвец

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