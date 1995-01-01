«Ты гребаное дерьмо. Вали отсюда». Фанаты оскорбили Погба после поражения от «Кардиффа»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны некоторых фанатов команды после домашнего поражения от «Кардиффа» (0:2) в матче заключительного 38-го тура АПЛ.

После окончания встречи один из болельщиков, показывая на француза, обратился к главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру: «Уле, убери его отсюда».

Другой поклонник «Юнайтед» крикнул в адрес футболиста: «Вали отсюда. Чертов «инстаграмщик». Гребаное дерьмо, вали отсюда!»

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее СМИ сообщили, что француз ведет переговоры с «Реалом».

twit text — colcournioni (@colcournioni) 12 мая 2019 г.