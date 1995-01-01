«Ты гребаное дерьмо. Вали отсюда». Фанаты оскорбили Погба после поражения от «Кардиффа»

что то по виду негра он не шибко то расстроен ))
Пойдет новый танец учить для инсты.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны некоторых фанатов команды после домашнего поражения от «Кардиффа» (0:2) в матче заключительного 38-го тура АПЛ.
После окончания встречи один из болельщиков, показывая на француза, обратился к главному тренеру «МЮ» Уле-Гуннару Сульшеру: «Уле, убери его отсюда».
Другой поклонник «Юнайтед» крикнул в адрес футболиста: «Вали отсюда. Чертов «инстаграмщик». Гребаное дерьмо, вали отсюда!»
- Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Ранее СМИ сообщили, что француз ведет переговоры с «Реалом».
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— colcournioni (@colcournioni) 12 мая 2019 г.
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— Niall McGrath (@niallmcgrath4) 12 мая 2019 г.