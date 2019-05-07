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  • Конов: «ЦСКА вполне может пойти на продажу Фернандеса в «Зенит», чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба»

Конов: «ЦСКА вполне может пойти на продажу Фернандеса в «Зенит», чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба»

7 мая 2019, 12:33
43

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что существует возможность перехода правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Сегодня российские СМИ сообщили, что армейцы рассматривают вариант в продажей 28-летнего футболиста в петербургский клуб за 30 миллионов евро в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. В случае ухода Фернандеса ЦСКА может купить у «Витесса» Вячеслава Караваева.

«Новость о том, что ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за 30 миллионов евро из категории тех, когда нет дыма без огня. Пока больше «но», чем определeнности. Любые решения, даже о старте переговоров, возможны только после понимания попадает ЦСКА в Лигу чемпионов или нет, будет стабильный доход от Лиги или нет.

С учeтом джентльменского соглашения между клубами такой вопрос может быть решeн только на уровне первых лиц клуба. На Марио давно устойчивый спрос и это самый ценный актив ЦСКА на сегодняшний день. С учeтом паспорта и сборной не удивлюсь более высокой цене.

Если ничего не путаю, то Фернандес был в списке Массимо [Карреры, экс-тренера «Спартака»] на усиление с оценкой трансфера в 25 миллионов евро, но, по понятным причинам, переход даже на рассматривался с армейской стороны. В ситуации с «Зенитом» ЦСКА вполне может пойти на сделку и усилить конкурента, чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба и ещe закрыть позицию Марио», – написал Конов в телеграме.

  • ЦСКА приобрел Фернандеса у «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
  • В составе московского клуба защитник провел 232 матча, забил три гола и сделал 39 результативных передач.
  • Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (43)
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general.lizyukov
1557221857
C таким же успехом продадут в другой клуб. Смысл усиливать конкурента?
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VVadic
1557223721
Зенит неплохо смотрится. За выход из группы ЛЧ поборется и Фернандес в этом поможет!
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piligrim1986
1557224038
мне кажется, Гинер не пойдет на усиление конкурента даже за такие деньги. Да и Марио смысл уходить? хер на хер менять? уж если уходить, то за границу
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Spartak Piter
1557225777
Миллер так просрал Газпром, что эти алёши и 40 заплатят)))
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JTherry
1557226038
если учесть, что в зените самая старая линия защиты основного состава (Жирков, Иванович - 35 лет, Анюков - 37 лет), разговоры о переходе Фернандеса (28 лет)имеют под собой реальные очертания, но... продажа последнего приличного актива в клуб-конкурент поставит крест на амбициях ЦСКА в следующем сезоне
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vvv246
1557226846
Да не купит Зенит эту деревягу. Смотрел последние матчи - ноль без палочки!
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zritelx
1557231590
Гинер неоднократно повторял , что продажа с учетом желания игрока , но только в топ-чемпионаты, до этого так и было.Не думаю, он изменит свою позицию, однозначно самый прагматичный и профессиональный руководитель клуба в футбольной России, все без внутренних скандалов, шума. Результаты за последние 15 лет по количеству призовых мест в Российском футболе- от них не уйдешь.
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Рубик Докоян
1557242175
Жаль, что не закрыть рот таким "знатокам-инсайдерам", которые пишут подобную хрень на разных сайтах и порталах. " Зенит" по ФФП не может заплатить 30 лямов евро за одного игрока, это во-первых, а во вторых Гинер его продаст только за бугор и не будет усиливать прямого конкурента за место в ЛЧ.
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prezent2017
1557250470
ЦСКА могли бы, да пойдет ли Зенит? Зачем Зениту спасать разворованную калошу?
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prezent2017
1557332053
Задолбали, накер он Зениту нужен за такие деньги? Ляма за 3-4 можно было бы подумать.
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