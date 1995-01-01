Конов: «ЦСКА вполне может пойти на продажу Фернандеса в «Зенит», чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба»

Зенит неплохо смотрится. За выход из группы ЛЧ поборется и Фернандес в этом поможет!
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что существует возможность перехода правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Ранее СМИ сообщили, что петербуржцы предложили за 28-летнего натурализованного бразильца 20 миллионов евро. Позже появилась информация, что армейцы могут продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов, но при этом ЦСКА не рассматривает вариант с российскими клубами.
«Новость о том, что ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за 30 миллионов евро из категории тех, когда нет дыма без огня. Пока больше «но», чем определeнности. Любые решения, даже о старте переговоров, возможны только после понимания попадает ЦСКА в Лигу чемпионов или нет, будет стабильный доход от Лиги или нет.
С учeтом джентльменского соглашения между клубами такой вопрос может быть решeн только на уровне первых лиц клуба. На Марио давно устойчивый спрос и это самый ценный актив ЦСКА на сегодняшний день. С учeтом паспорта и сборной не удивлюсь более высокой цене.
Если ничего не путаю, то Фернандес был в списке Массимо [Карреры, экс-тренера «Спартака»] на усиление с оценкой трансфера в 25 миллионов евро, но, по понятным причинам, переход даже на рассматривался с армейской стороны. В ситуации с «Зенитом» ЦСКА вполне может пойти на сделку и усилить конкурента, чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба и ещe закрыть позицию Марио», – написал Конов в телеграме.
- ЦСКА приобрел Фернандеса у «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
- В составе московского клуба защитник провел 232 матча, забил три гола и сделал 29 результативных передач.
- Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.