Конов: «ЦСКА вполне может пойти на продажу Фернандеса в «Зенит», чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что существует возможность перехода правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Сегодня российские СМИ сообщили, что армейцы рассматривают вариант в продажей 28-летнего футболиста в петербургский клуб за 30 миллионов евро в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. В случае ухода Фернандеса ЦСКА может купить у «Витесса» Вячеслава Караваева.

«Новость о том, что ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за 30 миллионов евро из категории тех, когда нет дыма без огня. Пока больше «но», чем определeнности. Любые решения, даже о старте переговоров, возможны только после понимания попадает ЦСКА в Лигу чемпионов или нет, будет стабильный доход от Лиги или нет.

С учeтом джентльменского соглашения между клубами такой вопрос может быть решeн только на уровне первых лиц клуба. На Марио давно устойчивый спрос и это самый ценный актив ЦСКА на сегодняшний день. С учeтом паспорта и сборной не удивлюсь более высокой цене.

Если ничего не путаю, то Фернандес был в списке Массимо [Карреры, экс-тренера «Спартака»] на усиление с оценкой трансфера в 25 миллионов евро, но, по понятным причинам, переход даже на рассматривался с армейской стороны. В ситуации с «Зенитом» ЦСКА вполне может пойти на сделку и усилить конкурента, чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба и ещe закрыть позицию Марио», – написал Конов в телеграме.