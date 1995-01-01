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    Конов: «ЦСКА вполне может пойти на продажу Фернандеса в «Зенит», чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов подтвердил, что существует возможность перехода правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    Ранее СМИ сообщили, что петербуржцы предложили за 28-летнего натурализованного бразильца 20 миллионов евро. Позже появилась информация, что армейцы могут продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов, но при этом ЦСКА не рассматривает вариант с российскими клубами.

    «Новость о том, что ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за 30 миллионов евро из категории тех, когда нет дыма без огня. Пока больше «но», чем определeнности. Любые решения, даже о старте переговоров, возможны только после понимания попадает ЦСКА в Лигу чемпионов или нет, будет стабильный доход от Лиги или нет.

    С учeтом джентльменского соглашения между клубами такой вопрос может быть решeн только на уровне первых лиц клуба. На Марио давно устойчивый спрос и это самый ценный актив ЦСКА на сегодняшний день. С учeтом паспорта и сборной не удивлюсь более высокой цене.

    Если ничего не путаю, то Фернандес был в списке Массимо [Карреры, экс-тренера «Спартака»] на усиление с оценкой трансфера в 25 миллионов евро, но, по понятным причинам, переход даже на рассматривался с армейской стороны. В ситуации с «Зенитом» ЦСКА вполне может пойти на сделку и усилить конкурента, чтобы разом закрыть под 50% годового бюджета клуба и ещe закрыть позицию Марио», – написал Конов в телеграме.

    • ЦСКА приобрел Фернандеса у «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
    • В составе московского клуба защитник провел 232 матча, забил три гола и сделал 29 результативных передач.
    • Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +405

      VVadic 3 минуты назад

      Зенит неплохо смотрится. За выход из группы ЛЧ поборется и Фернандес в этом поможет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +850

      general.lizyukov 34 минуты назад

      C таким же успехом продадут в другой клуб. Смысл усиливать конкурента?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1108

      Manilov > general.lizyukov 22 минуты назад

      Так большую сумму никто не заплатит. Неужели вы думаете, что Интер или условные Валенсии и т.п. отдадут больше 20 млн.? А Зенит отдаст и 30, а то и более.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2204

      ivan-football-fan > Manilov 13 минут назад

      Смешно и прискорбно...
      Вы - АБМСОЛЮТНО ПРАВЫ!++

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