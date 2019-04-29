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    Sport24: экс-врач «Спартака» стал советником Федуна и административным директором клуба

    По информации Sport24, бывший врач «Спартака» Вадим Трифонов стал советником председателя совета директоров москвичей Леонида Федуна. Кроме того, он будет исполнять обязанности административного директора клуба.

    Об этом Трифонов лично рассказал игрокам красно-белых после завершения вчерашней тренировки, утверждает источник.

    • Сегодня телеграм-канал Sport_inside сообщил, что Трифонов станет новым генеральным директором «Спартака».
    • Ранее официальный сайт москвичей объявил, что нынешний гендиректор Наиль Измайлов покинет клуб после окончания сезона.
    • «Спартак» после 25-ти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9250

      slavutiq70 13 минут назад

      В этом и есть беда России ,,,,военный вдруг начинает заниматься строительством,,учитель торгует,,,,,повар вдруг электриком начинает подрабатывать,,,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +524

      polozovs 33 минуты назад

      Капец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5212

      KLIM777 39 минут назад

      Неужели уволенные уборщицы останутся в стороне?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      general.lizyukov 48 минут назад

      Так вот кто гениальные советы Федуну дает ))) Ну а что, у нас же в стране каждый в футболе разбирается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8416

      vladimir-7 53 минуты назад

      Что творится в футбольном клубе спартака?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12702

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Это блестящая карьера или легализация пятой колонны???... """""""""""""

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      klim2m 1 час назад

      Давно пора туда ветеринара психиатора с огнеметом вызвать чтоб почистил мозг некоторым ))))

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      Рейтинг: +16883

      oyabun 1 час назад

      Сначала развалили команду, а теперь и за административный аппарат принялись?Следующим шагом наверное станет назначение на должность Главного тренера команды личного шофера Федуна.

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