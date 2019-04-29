Sport24: экс-врач «Спартака» стал советником Федуна и административным директором клуба

По информации Sport24, бывший врач «Спартака» Вадим Трифонов стал советником председателя совета директоров москвичей Леонида Федуна. Кроме того, он будет исполнять обязанности административного директора клуба.

Об этом Трифонов лично рассказал игрокам красно-белых после завершения вчерашней тренировки, утверждает источник.