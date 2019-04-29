Sport24: экс-врач «Спартака» стал советником Федуна и административным директором клуба

В этом и есть беда России ,,,,военный вдруг начинает заниматься строительством,,учитель торгует,,,,,повар вдруг электриком начинает подрабатывать,,,,,,
По информации Sport24, бывший врач «Спартака» Вадим Трифонов стал советником председателя совета директоров москвичей Леонида Федуна. Кроме того, он будет исполнять обязанности административного директора клуба.
Об этом Трифонов лично рассказал игрокам красно-белых после завершения вчерашней тренировки, утверждает источник.
- Сегодня телеграм-канал Sport_inside сообщил, что Трифонов станет новым генеральным директором «Спартака».
- Ранее официальный сайт москвичей объявил, что нынешний гендиректор Наиль Измайлов покинет клуб после окончания сезона.
- «Спартак» после 25-ти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков.