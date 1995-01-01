Черчесов: «Евро-2020 может стать для сборной России практически домашним. Неплохо иметь два подряд турнира в своей стране»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что при определенных условиях Евро-2020 может стать для команды домашним турниром.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12-ти европейских городах, включая Санкт-Петербург.

«В команде мы решили, что прошлым жить не будем. Чемпионат мира прошел, мы все получили по заслугам, как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь ставим другие задачи.

Чемпионат Европы не за горами, уже в 2020 году. Если мы все правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо.

А моя задача – подготовить ребят. Один человек ничего не может сделать. Один человек, как мы говорим в команде, может только испортить», – сказал Черчесов.