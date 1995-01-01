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    Черчесов: «Евро-2020 может стать для сборной России практически домашним. Неплохо иметь два подряд турнира в своей стране»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что при определенных условиях Евро-2020 может стать для команды домашним турниром.

    Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12-ти европейских городах, включая Санкт-Петербург.

    «В команде мы решили, что прошлым жить не будем. Чемпионат мира прошел, мы все получили по заслугам, как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь ставим другие задачи.

    Чемпионат Европы не за горами, уже в 2020 году. Если мы все правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо.

    А моя задача – подготовить ребят. Один человек ничего не может сделать. Один человек, как мы говорим в команде, может только испортить», – сказал Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5282

      Skull_Boy 17 минут назад

      Ну да ну да, второй раз так не повезет и только одни сборные омолаживают состав, например как Англия, Германия, Испания и Италия, а у нас все наоборот Жиркова старпера обратно вернули

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