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    Матч «Барселоны» и «МЮ» собрал рекордное количество зрителей на «Камп Ноу» в сезоне

    «Барселона» со счетом 3:0 обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

    С трибун «Камп Ноу» матч посмотрели 96 708 – это рекордный показатель для арены в текущем сезоне.

    Напомним, в составе сине-гранатовых дублем отметился нападающий Лионель Месси, а полузащитник Филиппе Коутиньо забил один гол. Команда Эрнесто Вальверде вышла в следующий раунд с общим счетом 4:0.

    Соперник каталонцев по полуфиналу определится в ответной матче «Порту»«Ливерпуль». Первый закончился победой английского клуба 2:0.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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