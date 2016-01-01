Матч «Барселоны» и «МЮ» собрал рекордное количество зрителей на «Камп Ноу» в сезоне

«Барселона» со счетом 3:0 обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

С трибун «Камп Ноу» матч посмотрели 96 708 – это рекордный показатель для арены в текущем сезоне.

Напомним, в составе сине-гранатовых дублем отметился нападающий Лионель Месси, а полузащитник Филиппе Коутиньо забил один гол. Команда Эрнесто Вальверде вышла в следующий раунд с общим счетом 4:0.

Соперник каталонцев по полуфиналу определится в ответной матче «Порту» – «Ливерпуль». Первый закончился победой английского клуба 2:0.