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    Канделаки: «Мой контракт с Russia Today никак не повлияет на работу на «Матч ТВ»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о старте сотрудничества с Russia Today.

    «Это не шутка, контракт с RT есть, и на мою работу на «Матч ТВ» он никак не повлияет.

    Недавно мне поступило предложение от Russia Today о внештатном сотрудничестве, а точнее, предложение стать колумнистом. Предложение это я приняла. Самые внимательные из вас даже могли заметить текст первой колонки про Жореса Алферова, опубликованный на сайте 2 марта.

    По правилам RT, со всеми авторами редакция заключает годичный контракт. В случае, если сотрудничество устроит и меня, и редакцию RT, договор может быть продлен. Лично я очень рада такой возможности. Писать буду много и на серьезные темы», – написала в личный блог.

    • 22 июля 2015 года Канделаки стала генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ».
    • За запуск канала телеведущая и продюсер получила премию «ТЭФИ».

    Источник: Телеграм канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +30052

      Полная Канистра 20 минут назад

      пиши много про свой тупой матч тв на рт это твоё родное детище

      0
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      Рейтинг: +868

      Axe111 22 минуты назад

      КЛОУНистка ты!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18843

      gol_kak_sokol 32 минуты назад

      Уходи со спортивного канала и переходи к ******, найдешь там свое призвание, а то в спорте как то не очень.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2581

      Агасфер 34 минуты назад

      Да хоть в Дом-5!!!

      0
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      Рейтинг: +47

      SummerHAze 42 минуты назад

      т.е. хуже уже не будет?

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