Канделаки: «Мой контракт с Russia Today никак не повлияет на работу на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о старте сотрудничества с Russia Today.

«Это не шутка, контракт с RT есть, и на мою работу на «Матч ТВ» он никак не повлияет.

Недавно мне поступило предложение от Russia Today о внештатном сотрудничестве, а точнее, предложение стать колумнистом. Предложение это я приняла. Самые внимательные из вас даже могли заметить текст первой колонки про Жореса Алферова, опубликованный на сайте 2 марта.

По правилам RT, со всеми авторами редакция заключает годичный контракт. В случае, если сотрудничество устроит и меня, и редакцию RT, договор может быть продлен. Лично я очень рада такой возможности. Писать буду много и на серьезные темы», – написала в личный блог.