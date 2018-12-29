Быстров: «У футболистов большие зарплаты? В первой и второй лигах получают по 15 тысяч рублей»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что далеко не во всех российских клубах футболисты зарабатывают большие деньги. В пример хавбек привел команды из ФНЛ и ПФЛ.

«Все говорят, что футболисты получают много, но никто не говорит про первую, вторую лигу. Там игроки получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».