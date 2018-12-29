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    Быстров: «У футболистов большие зарплаты? В первой и второй лигах получают по 15 тысяч рублей»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что далеко не во всех российских клубах футболисты зарабатывают большие деньги. В пример хавбек привел команды из ФНЛ и ПФЛ.

    «Все говорят, что футболисты получают много, но никто не говорит про первую, вторую лигу. Там игроки получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +231

      Cнег 3 минуты назад

      Ещё ДЮСШ вспомни...

      0
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      Рейтинг: +1418

      Чермындыр 36 минут назад

      П...бол, даже во второй лиге, получают 40-60к ребята, что только что из спортшколы пришли

      3
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      Рейтинг: +5261

      derrik2000 38 минут назад

      Во Быстров свистит!
      У нас лет пять назад ещё была команда 2-й лиги ("возродили" на 3 года, по-моему), так в ней игроки получали по 100 000 рублей в месяц. и ЭТО 5 лет назад!

      2
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      Рейтинг: +2848

      Старикан 45 минут назад

      Как сказал один Очень важный человек: "...хочешь денег - иди в бизнес!"

      1
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      Рейтинг: +4727

      mihail200606 1 час назад

      Ну и что? А почему они должны быть большие.. Нет ума больше ни на что, пусть мячик пинают...

      0
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      Рейтинг: +713

      den161 1 час назад

      а нам с мужиками во дворе вообще ни хера не платят...)

      3
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      Рейтинг: +8498

      slavutiq70 1 час назад

      А почему во второй лиге то должны получать больше?????что у государства забот больше нет как кормить футболистов,,,у нас всего 3 клуба частные,,,,,а остальные все за счёт государства,,,

      0
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      Рейтинг: +4717

      KLIM777 1 час назад

      это плохо? Как играют, так и получают. Не нравится? Добро пожаловать в росгвардию.

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