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    Какими должны быть футбольные трансляции? Обсуждаем эту тему в подкасте

    Это новый выпуск подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем скандальный эфир канала Z+ со Шнуровым и Лебедевым.

    Да, немного затянули с выпуском, но тема все равно важная. Можно ли ругаться матом, если ты представляешь клуб, как красиво рассказывать о футболе в интернете и почему идеи важнее форматов.

    Послушать на ютубе:

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    17:29 Москва против Питера: почему такие наивные идеи?
    18:31 Футбольные телетрансляции – отстой. В интернете круче?
    24:39 Как правильно вести клубный ютуб? Есть крутой пример

    Источник: Бомбардир

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    01.04.2019 15:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 10 апреля 2019, 00:17

      Пока не будут созданы условия, что все граждане страны (не считая опустившихся которым на все плевать), смогут позволить себе купить подписку на канал транслирующий российский футбол, все трансляции с матчами российских команд должны быть бесплатными.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 апреля 2019, 21:20

      Вообще - вопрос должен быть переадресован рекламодателям.
      Как вы думаете, сколько человек посмотрят вашу рекламу во время матча Енисей - Уфа???
      И сколько человек увидели бы вашу рекламу при трансляции матча Спартак - ЦСКА???
      Когда уже рекламодатели начнут думать головой? Зачем проплачивают рекламу, которую никто не увидит?

      1
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      Рейтинг: +13

      AlexAS923 1 апреля 2019, 20:40

      Бесплатными!!! Центральное дерби страны и не покажут на Матче!!! Вы адекватные вообще?!

      3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 1 апреля 2019, 20:13

      Показывать центральные матчи вот что от вас требуется, а не всякие последние места которые даже смотреть противно, неужели нельзя показать красивые матчи по СРАЧ тв?

      2
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 1 апреля 2019, 19:26

      Футбольные трансляции должны быть полноценными трансляциями по телевизору!

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