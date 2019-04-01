Какими должны быть футбольные трансляции? Обсуждаем эту тему в подкасте

Это новый выпуск подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем скандальный эфир канала Z+ со Шнуровым и Лебедевым.

Да, немного затянули с выпуском, но тема все равно важная. Можно ли ругаться матом, если ты представляешь клуб, как красиво рассказывать о футболе в интернете и почему идеи важнее форматов.

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