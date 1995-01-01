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    «Байер» просит за Хаверца 100 миллионов. Хавбека хочет купить «Бавария»

    «Бавария» заинтересована в покупке полузащитник «Байера» Кая Хаверца. Мюнхенский клуб хочет подписать 19-летнего футболиста в 2020 году.

    Леверкузенцы, в свою очередь, намерены вести переговоры по немцу только, если поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

    • В этом сезоне Хавец провел за «Байер» 34 матча, записав на свой счет 13 голов и семь результативных передач.
    • Контракт хавбека рассчитан до 2022 года.
    • Хавец – воспитанник леверкузенского клуба.

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +64276

      Рубик Докоян 1 час назад

      Обалдеть, уже за 19-летнего пацана просят 100 лямов. Скоро начнут за 16-17 летних пацанчиков из футбольных академий заряжать такие бабки...

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      Рейтинг: -181

      SuperPAV9 > Рубик Докоян 1 час назад

      Они не хотят отпускать его в бавариб что не ясно?

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