«Байер» просит за Хаверца 100 миллионов. Хавбека хочет купить «Бавария»

Обалдеть, уже за 19-летнего пацана просят 100 лямов. Скоро начнут за 16-17 летних пацанчиков из футбольных академий заряжать такие бабки...
«Бавария» заинтересована в покупке полузащитник «Байера» Кая Хаверца. Мюнхенский клуб хочет подписать 19-летнего футболиста в 2020 году.
Леверкузенцы, в свою очередь, намерены вести переговоры по немцу только, если поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.
- В этом сезоне Хавец провел за «Байер» 34 матча, записав на свой счет 13 голов и семь результативных передач.
- Контракт хавбека рассчитан до 2022 года.
- Хавец – воспитанник леверкузенского клуба.