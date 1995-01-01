«Байер» просит за Хаверца 100 миллионов. Хавбека хочет купить «Бавария»

«Бавария» заинтересована в покупке полузащитник «Байера» Кая Хаверца. Мюнхенский клуб хочет подписать 19-летнего футболиста в 2020 году.

Леверкузенцы, в свою очередь, намерены вести переговоры по немцу только, если поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.